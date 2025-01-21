"Часового Яру як міста більше не існує": де тривають бої в населеному пункті

За словами журналіста Богдана Мирошнікова, від багатоквартирних будинків лишилися самі "коробки", а ЗСУ намагаються зберегти 2 квартали.

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Збройні сили РФ вщент знищили місто Часів Яр на Донеччині і захопили 2 квартали. Про це пише журналіст Богдан Мирошніков.

"Тривають бої за два (з 4-х) квартали багатоповерхівок на заході міста. Залізницю ворог протис. Бої за стадіон та прилеглу територію продовжуються. По суті, зараз ведеться боротьба за те, що ще можна назвати будівлями, "коробками". Все інше стерто", — написав журналіст.

Він з гіркотою повідомив, що Часового Яру як міста більше не існує, як і Торецька.

В зведенні Генштабу ЗСУ 21 січня повідомлялося, що на Краматорському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривали.

Також повідомляється, що ЗС РФ 16 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки досі тривають.

Нагадаємо, що українські десантники разом із додатковими підрозділами Сил оборони України зірвали кілька штурмових дій російських військ у Курській області.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку і застосовували танк проти ДРГ РФ.