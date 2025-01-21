Десантники ЗСУ зірвали кілька штурмів піхоти з бронетехнікою ЗС РФ у Курській області (відео)
За даними українських захисників, штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня. Російські військові не припиняють спроб вибити підрозділи Сил оборони України з Курської області.
Українські десантники разом із додатковими підрозділами Сил оборони України зірвали кілька штурмових дій російських військ у Курській області. Про це повідомляється в Офіційному Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Російські військові не припиняють спроб вибити підрозділи Сил оборони України з території Курської області РФ. Штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня", — йдеться в публікації.Важливо
Зазначається, що ворог кидає в бій піхоту, посилену бронетехнікою.
Рішучість і стійкість бійців ЗСУ зупиняє штурмові дії російських груп. Було відбито кілька атак ворога, що закінчилися для нього важкими втратами в живій силі та бронетехніці.
Нагадаємо, що ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку і застосовували танк проти ДРГ РФ.
Також повідомлялося, як польський танк PT-91 Twardy проявив себе на службі ЗСУ.