Десантники ЗСУ зірвали кілька штурмів піхоти з бронетехнікою ЗС РФ у Курській області (відео)

За даними українських захисників, штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня. Російські військові не припиняють спроб вибити підрозділи Сил оборони України з Курської області.

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Українські десантники разом із додатковими підрозділами Сил оборони України зірвали кілька штурмових дій російських військ у Курській області. Про це повідомляється в Офіційному Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Російські військові не припиняють спроб вибити підрозділи Сил оборони України з території Курської області РФ. Штурмові дії на позиції українських воїнів тривають майже щодня", — йдеться в публікації.

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Ліквідована рота росіян із технікою: ЗСУ відбили масштабний штурм РФ в Курській області (відео)

Зазначається, що ворог кидає в бій піхоту, посилену бронетехнікою.

Російські штурми на позиції ЗСУ в Курській області

Рішучість і стійкість бійців ЗСУ зупиняє штурмові дії російських груп. Було відбито кілька атак ворога, що закінчилися для нього важкими втратами в живій силі та бронетехніці.

Нагадаємо, що ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку і застосовували танк проти ДРГ РФ.

Також повідомлялося, як польський танк PT-91 Twardy проявив себе на службі ЗСУ.