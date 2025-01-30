ЗС РФ просунулися в районі 5 населених пунктів на Донеччині, — DeepState

Окупанти просунулися біля Янтарного та Андріївки. У Генштабі повідомляють про понад 70 штурмів за останню добу лише на Покровському напрямку.

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Російські окупанти просунулися в районі п'яти населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці. Уточнюється просування противника в Часовому Яру", — йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 січня повідомлялося, що на Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 15 атак неподалік населених пунктів Кримське та Торецьк.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Нагадаємо, що 27 січня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися в районі 3 населених пунктів на Донеччині. Ворог мав успіх в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки.

Також повідомлялося, що ЗС РФ на Покровському напрямку наростили чисельність особового складу , залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.