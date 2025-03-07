Без членства в альянсе: в Европе предлагают распространить действие 5 статьи НАТО на Украину, — FT

В Италии считают, что такое решение будет гораздо более эффективным для гарантии безопасности Украины, чем введение миротворческих войск на ее территорию.

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Гарантировать надежный и длительный мир Украине может Североатлантический альянс, однако пока что относительно включения государства в состав НАТО продолжаются дискуссии между различными политическими верхушками. Среди наиболее реалистичного варианта обеспечения безопасности Украины — размещение войск миротворческого контингента от союзников, о чем активно в последнее время заявляют различные политики. Еще одним решением может стать распространение действия 5 статьи НАТО на территорию Украины, как заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом стало известно 6 марта из информации издания Financial Times.

В то же время она отмечает, что распространение действия статьи не будет означать членство Украины в альянсе. Это лишь защитный инструмент, который может гарантировать безопасность стране.

"Распространение на Украину той защиты, которую имеют страны НАТО, безусловно, было бы гораздо более эффективным, хотя это было бы чем-то отличным от членства в НАТО", — отметила Мелони.

Итальянский премьер-министр также добавила, что это может быть лучшим решением, чем те предложения, которые она сейчас видит от государств-партнеров Украины.

"Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности, большей, чем некоторые из предложений, которые я вижу", — считает она.

Что предусматривает 5 статья НАТО

Этот пункт в Североатлантическом договоре предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов альянса будет считаться нападением на всех членов. Статья регламентирует коллективную защиту в случае военной угрозы со стороны любых других государств, что означает то, что в таких ситуациях страны альянса будут предпринимать все необходимые действия ради защиты того, на кого было совершено нападение.

Также 5 статья является своего рода сдерживающим инструментом, который не допускает вторжения армии другой страны на любое государство, входящее в НАТО.

Напомним, ранее Дональд Трамп исключал вопрос о членстве Украины в НАТО. Политик заявлял о том, что разговоры о включении государства в Североатлантический альянс и стали причиной вторжения России. Об этом стало известно 27 февраля.

В то же время Дональд Трамп сейчас рассматривает возможность серьезного изменения политики НАТО.