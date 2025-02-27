"Четко заявляю": Британия готова прислать в Украину не только войска, но и авиацию, — Стармер

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что история должна быть на стороне миротворца, а не захватчика, поэтому мира, который вознаграждает агрессора, не может быть.

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Великобритания готова направить в Украину собственные вооруженные силы и авиацию, чтобы обеспечить гарантии соблюдения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и четко заявляю: Великобритания готова отправить войска и авиацию для поддержки соглашения, действуя вместе с нашими союзниками, потому что это единственный путь к длительному миру", — сказал Стармер.

Он также подчеркнул, что не может быть мира в таком виде, чтобы он вознаграждал агрессора.

"Не может быть мира, который вознаграждает агрессора. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", — подчеркнул Стармер.

Кроме того, премьер-министр Великобритании сообщил, что уже 18 стран присоединяется к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

Напомним, 17 февраля Кир Стармер уже заявлял, что Великобритания готова разместить свои войска в Украине.

24 февраля Стармер снова подтвердил готовность британцев отправить свои войска в Украину, но уточнил, что это должно произойти вместе "с европейцами и с правильными условиями".