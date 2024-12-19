Британия готова отправить военных в Украину: министр обороны Гили объяснил, о чем идет речь

Британские военные должны помочь Украине более мотивировать украинцев мобилизоваться в ряды ВСУ, заявил глава Минобороны Великобритании Джон Гили после визита в Киев.

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После встречи с министром обороны Рустемом Умеровым, а также с главой разведки Кириллом Будановым и представителями Генштаба ВСУ, министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил о возможности появления британских военных в Украине. О том, чем будут заниматься британцы, о других заявлениях Гили и о новом пакете помощи рассказало издание The Telegraph.

Издание привело комментарий министра Джона Гили, который прозвучал во время анонсирования выделения Украине пакета помощи на сумму 286 млн долл. Чиновник пояснил, что британцы пытаются мотивировать украинцев мобилизоваться и проходить военную подготовку на высоком уровне. Его страна в этом направлении готова оказать определенную поддержку и "сделать обучение лучше соответствующим для того, что нужно украинцам".

"Нам нужно работать с украинцами, чтобы помочь им мотивировать и мобилизовать больше новобранцев", — привели журналисты слова Гили.

Также политик отметил, что Британия и в дальнейшем будет искать способы, которым лучше всего помочь Украине отражать атаки РФ. В ответ на вопрос журналиста о появлении британских инструкторов, чиновник заявил, что не будет озвучивать подробностей из соображений секретности.

"Детализация нашего совместного украинского плана должна остаться недоступной для президента Путина. Важно то, что мы усиливаем лидерство Великобритании. Мы поместим вас в более сильную позицию в течение 2025 года, и мы также будем страной, которая усилит давление", — слышен комментарий Гили.

Подобное заявление впервые прозвучало из уст действующего топ-чиновника, отмечается в статье.

"Британские войска могут быть направлены в Украину для подготовки солдат", — подытожило The Telegrath заявление британского министра обороны.

На странице министра обороны Рустема Умерова есть публикация о визите Гили в Киев, который состоялся 18 декабря. Украинский чиновник привел перечень вопросов для обсуждения: поставки и налаживание производства средств ПВО, поставки артиллерийских снарядов, эффективность применения ракет Storm Shadow. Глава МОУ упомянул также об оснащении и обучении новых бригад ВСУ, но не сообщил о возможности появления британских инструкторов.

Западные войска в Украине — детали

Отметим, в декабре президент Франции Эманюэль Макрон поставил вопрос о появлении западных войск в Украине. Первое такое заявление появилось в феврале 2024 года. Тогда Макрон предполагал, что они могут быть инструкторами или стоять на границе с Беларусью. В декабре на эту же тему французский политик говорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском, но в Польше не было однозначной поддержки этой идеи.

В то же время появилось заявление министра обороны Италии, который предположил, что войска его страны могут прийти в Украину в составе миротворческого контингента. Впрочем, глава МИД Италии быстро сообщил, что такие предположения преждевременны.

Фокус писал об ориентировочном плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по остановке войны РФ. Один из пунктов плана — введение в Украину европейских войск, которые должны стать на линии разграничения после того, как РФ заставят остановить огонь.

Напоминаем, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров Макрона с иностранными лидерами и объяснил, будет ли миротворческая миссия европейцев.