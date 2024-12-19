Британія готова надіслати військових в Україні: міністр оборони Гілі пояснив, про що ідеться

Британські військові повинні допомогти Україні більш мотивувати українців мобілізуватись до лав ЗСУ, заявив голова Міноборони Великої Британії Джон Гілі після візиту в Київ.

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Після зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим, а також з главою розвідки Кирилом Будановим та представниками Генштабу ЗСУ, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив про можливість появи британських військових в Україні. Про те, чим займатимуться британці, про інші заяви Гілі і про новий пакет допомоги розповіло видання The Telegraph.

Видання навело коментар міністра Джона Гілі, який пролунав під час анонсування виділення Україні пакету допомоги на суму 286 млн дол. Посадовець пояснив, що британці намагаються мотивувати українців мобілізуватись та проходити військову підготовку на високому рівні. Його країна у цьому напрямку готова надати певну підтримку і "зробити навчання краще відповідним для того, що потрібно українцям".

"Нам потрібно працювати з українцями, щоб допомогти їм мотивувати та мобілізувати більше новобранців", — навели журналісти слова Гілі.

Також політик зауважив, що Британія і надалі буде шукати способи, яким найкраще допомогти Україні відбивати атаки РФ. У відповідь на питання журналіста про появу британських інструкторів, посадовець заявив, що не буде озвучувати подробиць з міркувань секретності.

"Деталізація нашого спільного українського плану повинна залишитися недоступною для президента Путіна. Важливо те, що ми посилюємо лідерство Великобританії. Ми помістимо вас у сильнішу позицію протягом 2025 року, і ми також будемо країною, яка посилить тиск", — чути коментар Гілі.

Подібна заява вперше пролунала з уст чинного топчиновника, наголошується у статті.

"Британські війська можуть бути направлені в Україну для підготовки солдатів", — підсумувало The Telegrath заяву британського міністра оборони.

На сторінці міністра оборони Рустема Умєрова є публікація про візит Гілі до Києва, який відбувся 18 грудня. Український посадовець навів перелік питань для обговорення: постачання та налагодження виробництва засобів ППО, постачання артилерійських снарядів, ефективність застосування ракет Storm Shadow. Глава МОУ згадав також про оснащення та навчання нових бригад ЗСУ, але не повідомив про можливість появи британських інструкторів.

Західні війська в Україні — деталі

Зазначимо, в грудні президент Франції Еманюель Макрон поставив питання щодо появи західних військ в Україні. Перша така заява з'явилась в лютому 2024 року. Тоді Макрон припускав, що вони можуть бути інструкторами або стояти на кордоні з Білоруссю. В грудні на цю ж тему французький політик говорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але в Польщі не було однозначної підтримки цієї ідеї.

Водночас з'явилась заява міністра оборони Італії, який припустив, що війська його країни можуть прийти в Україну у складі миротворчого контингенту. Втім глава МЗС Італії швидко повідомив, що такі припущення передчасні.

Фокус писав про орієнтовний план новообраного президента США Дональда Трампа щодо зупинки війни РФ. Один з пунктів плану — введення в Україну європейських військ, які мають стати на лінії розмежування після того, як РФ примусять зупинити вогонь.

Нагадуємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки перемовин Макрона з іноземними лідерами і пояснив, чи буде миротворча місія європейців.