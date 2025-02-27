"Чітко заявляю": Британія готова надіслати в Україну не лише війська, а й авіацію, — Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що історія має бути на боці миротворця, а не загарбника, тому миру, який винагороджує агресора, не може бути.

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Велика Британія готова надіслати в Україну власні збройні сили та авіацію, щоб забезпечити гарантії дотримання мирної угоди між Москвою та Києвом. Про це під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Я тісно співпрацюю з європейськими лідерами і чітко заявляю: Велика Британія готова відправити війська та авіацію для підтримки угоди, діючи разом з нашими союзниками, бо це єдиний шлях до тривалого миру", — сказав Стармер.

Він також підкреслив, що не може бути миру у такому вигляді, щоб він винагороджував агресора.

"Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника", — наголосив Стармер.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії повідомив, що вже 18 країн долучається до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

Нагадаємо, 17 лютого Кір Стармер вже заявляв, що Велика Британія готова розмістити свої війська в Україні.

24 лютого Стармер знову підтвердив готовність британців надіслати свої війська в Україну, але уточнив, що має відбутись разом "з європейцями і з правильними умовами".