Без членства в альянсі: у Європі пропонують поширити дію 5 статті НАТО на Україну, — FT

В Італії вважають, що таке рішення буде набагато ефективнішим для гарантії безпеки України, аніж введення миротворчих військ на її територію.

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Гарантувати надійний та тривалий мир Україні може Північноатлантичний альянс, однак поки що щодо включення держави до складу НАТО тривають дискусії між різними політичними верхівками. Серед найбільш реалістичного варіанту забезпечення безпеки України — розміщення військ миротворчого контингенту від союзників, про що активно останнім часом заявляють різні політики. Ще одним рішенням може стати поширення дії 5 статті НАТО на територію України, як заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Про це стало відомо 6 березня з інформації видання Financial Times.

Водночас вона зазначає, що поширення дії статті не буде означати членство України в альянсі. Це лише захисний інструмент, який може гарантувати безпеку країні.

"Поширення на Україну того захисту, який мають країни НАТО, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО", — зазначила Мелоні.

Італійський прем'єр-міністр також додала, що це може бути кращим рішенням, аніж ті пропозиції, які вона наразі бачить від держав-партнерів України.

"Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу", — вважає вона.

Що передбачає 5 стаття НАТО

Цей пункт у Північноатлантичному договорі передбачає, що збройний напад на одну з країн-членів альянсу вважатиметься нападом на усіх членів. Стаття регламентує колективний захист у разі військової загрози з боку будь-яких інших держав, що означає те, що в таких ситуаціях країни альянсу будуть вживати всіх необхідних дій заради захисту того, на кого було здійснено напад.

Також 5 стаття є свого роду стримувальним інструментом, який не допускає вторгнення армії іншої країни на будь-яку державу, що входить до НАТО.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп виключав питання про членство України в НАТО. Політик заявляв про те, що розмови про включення держави до Північноатлантичного альянсу і стали причиною вторгнення Росії. Про це стало відомо 27 лютого.

Водночас Дональд Трамп наразі розглядає можливість серйозної зміни політики НАТО.