Журнал Foreign Policy узнал варианты гарантий безопасности Украины, которые может предоставить НАТО. О чем идет речь и согласится ли на очерченные предложения официальный Киев, выяснял Фокус.

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Страны Североатлантического альянса могут предложить Украине в качестве гарантии безопасности после прекращения огня постоянную экономическую и военную помощь в течение нескольких лет, рассказал журналу Foreign Policy неназванный высокопоставленный западный чиновник. Как второй сценарий, он назвал распространение 5-й статьи НАТО на Украину в случае нового нападения. Пятая статья, напомним, предусматривает, что нападение на члена НАТО рассматривается как нападение на альянс и предусматривает коллективную защиту. Однако, как пояснил источник Foreign Policy, против этого варианта пока выступают отдельные страны — члены военно-политического блока.

Почему НАТО может стать разменной переговорной монетой

Зато президент Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что готов пойти на переговоры с Россией только тогда, когда США предоставят Киеву гарантии безопасности. При этом глава государства подчеркнул, что непосредственно Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО в будущем: "Все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО — мы не будем в НАТО". Отдельно Владимир Зеленский отметил, что есть четыре страны, которые не поддерживают Украину в НАТО: США, Германия, Словакия и Венгрия.

В целом вариантов гарантий безопасности немало, но здесь все замыкается на том, какую позицию по этому вопросу займет Трамп

Между тем российская сторона считает дискуссии о гарантиях безопасности для Украины от НАТО и отдельно со стороны США "преждевременными". Наряду с тем, общаясь с российскими журналистами, спикер Путина Песков отметил, что Кремль внимательно наблюдает за риторикой и заявлениями господина Трампа и остается готовым "к равноправному и взаимоуважительному диалогу". Однако сигналов от новой администрации в Вашингтоне об организации диалога между РФ и США пока не поступало. "Ждем сигналов", — резюмировал Песков. Что же касается непосредственно Путина, то он ранее прямо не выступал против предоставления гарантий безопасности для Украины, но говорил о необходимости "не создавать тем самым угрозы для РФ", к которым традиционно относит членство Киева в Альянсе.

Отсрочка вступления Украины в НАТО означает поиск других механизмов гарантировать стране защиту на случай следующей агрессии со стороны РФ Фото: dpa-international.com

В свою очередь генсек НАТО Март Рютте, находясь на традиционном ежегодном форуме в швейцарском Давосе, заявил, что считает недопустимыми уступки России в виде обещания, что Украину или какое-то другое государство не возьмут в НАТО. Говоря о том, каково будущее Украины в Альянсе в контексте ожидаемых переговоров о прекращении российско-украинской войны, господин Рютте подчеркнул: "Есть обязательства, что Украина станет членом НАТО. Вопрос сейчас стоит о том, как именно это произойдет".

Песков: "Кремль внимательно наблюдает за риторикой и заявлениями господина Трампа и остается готовым "к равноправному и взаимоуважительному диалогу"

Отдельно генсек НАТО акцентировал, что видит главной задачей для западных партнеров помочь Киеву получить наилучшую переговорную позицию. "Мы должны дать понять, что Владимир Владимирович Путин не имеет права вето и не имеет голоса относительно того, кто в будущем может стать членом НАТО. Только если он сам хочет в НАТО — но не думаю, что это так, поэтому ему нечего сказать по этому поводу. Мы должны очень четко донести это", — подытожил Марк Рютте.

Действительно ли Киев готов обменять НАТО на гарантии безопасности

В том, что сейчас высшее украинское руководство пытается, отсрочив вступление Украины в НАТО на послевоенное время, заполнить этот вакуум гарантиями безопасности, убежден политолог Алексей Якубин. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Судя по всему, Трамп готов выложить карту НАТО на переговорный стол в части отсрочки вопроса принятия Украины. И в сложившейся ситуации Киев, как мне кажется, пытается обменять НАТО на такие гарантии безопасности, которые в случае второго нападения России действительно предусматривали бы задействование 5-й статьи НАТО. В общем вариантов гарантий безопасности немало, но здесь все замыкается на том, какую позицию по этому вопросу займет Трамп. А Трамп, из того, что я вижу, пока движется в парадигме мирного плана Келлога".

Трамп рассчитывает на реализацию мирного плана Келлога, говорят эксперты

Подчеркнув, что у Трампа не просматривается какого-то другого алгоритма действий, которые бы выходили за рамки "плана Келлога", политолог резюмировал: "Если проанализировать последние достаточно резонансные заявления президента США, мы увидим, что они вполне вписываются в видение Кита Келлога. Наряду с тем, по моему мнению, очень многое решит, в частности в контексте гарантий безопасности, первый телефонный разговор Трампа с Путиным, а впоследствии и их встреча. В любом случае нужно понимать, что без гарантий безопасности Украина не согласится хотя бы на какую-то договоренность об остановке войны".

Какие гарантии безопасности являются приемлемыми для Украины

Комментируя Фокусу информацию Foreign Policy о гарантиях безопасности Украины от НАТО, политолог Игорь Чаленко сказал, что очень скептически относится к обнародованным кейсам.

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"Например, возьмем первый пункт относительно помощи Украине в течение нескольких лет именно от НАТО. Ну, слушайте, мы не слепые и прекрасно видим, что НАТО, как цельный блок, пытается максимально отстраниться от темы российско-украинской войны, хотя в последнее время крен пошел в другую сторону, как минимум, по запуску миссии поддержки и обучения для Украины. Речь сейчас целесообразно вести о гарантиях безопасности от отдельных государств — членов НАТО: США, Великобритании, Франции, Германии. Вот такого рода отдельные гарантии мне кажутся абсолютно реалистичными, тогда как гарантии от НАТО в целом, в нынешних условиях выглядят фантастикой, поскольку такое решение потребует консенсуса внутри Альянса, а все мы знаем позицию, к примеру, Орбана, Фицо, и Турция тоже на самом деле под вопросом".

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Оценивая реалистичность применения де-факто пятой статьи Вашингтонского договора в случае нового нападения РФ, Игорь Чаленко отметил следующее: "Чтобы реализовать этот пункт на практике, необходимо сделать четкие шаги по вступлению Украины в Альянс. Именно тогда тезис о 5-й статье действительно будет наполнен содержанием, тогда как сейчас это выглядит, как попытка придумать какие-то компромиссные формулы, которые на деле не будут работать. А когда речь идет о наработке реальных гарантий безопасности на базе международных двусторонних договоров, то следует осознавать, что эти договоры должны пройти ратификацию в национальных парламентах. Очевидно, что такие гарантии должны быть со стороны США, а также крупнейших членов НАТО. Лично мне очень хотелось бы, чтобы это были страны ядерного клуба — Великобритания и Франция".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приезжал недавно в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским Фото: Getty Images

Именно двусторонние договоры с указанными государствами, по мнению Игоря Чаленко, действительно очертили бы четкий контур, который мог бы защитить Украину в случае новой агрессии со стороны Российской Федерации. Отвечая на уточняющий вопрос о готовности, в частности, США к такому шагу, эксперт отметил, что это выглядит вполне реалистично по аналогии действующего договора о безопасности между Соединенными Штатами и Израилем. Что же касается Великобритании и Франции, то, по его мнению, здесь уклон больше будет делаться на присутствие миротворцев в Украине.

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В целом, по мнению Чаленко, Дональд Трамп достаточно пессимистично смотрит на присоединение Украины к Альянсу и очевидно, что во время мирных переговоров он будет выставлять этот вопрос в качестве части компромисса со стороны Запада. Между тем эксперт убежден, что даже мнение Трампа не изменит основополагающих решений по Украине, например, последних двух саммитов НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне, где зафиксировано будущее членство Киева. Политолог отметил, что так или иначе будущее Украины — в НАТО, и вопрос только в сроках.