Путь к миру в Украине: чего добивается Зеленский из-за скандального интервью Фридману

Президент Зеленский заявляет, что первые переговоры по прекращению войны состоятся с Трампом после его инаугурации, а затем — с Путиным в случае, если президент США предложит "сильные гарантии безопасности для Украины". Насколько эффективным может быть соответствующий тактический алгоритм Киева, выяснял Фокус.

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В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, среди прочего, президент Владимир Зеленский наглядно очертил порядок переговоров по прекращению войны с РФ.

Владимир Зеленский: "Европа будет смотреть на нас и на Трампа"

"Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина. В случае, если американский лидер предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами. И именно так, а не просто сразу сели втроем", — подчеркнул глава государства, отдельно акцентировав на том, чтобы Европа также имела голос, "потому что Европа будет смотреть на нас и на Трампа". Попутно Зеленский добавил, что фактически все европейские лидеры всегда спрашивают о его разговорах или встречах с Трампом. В то же время президент высказал предположение, что Трамп может оказаться в сложном политическом положении, если достигнет прекращения огня без предоставления Украине надлежащих гарантий безопасности."Не ждите желания Путина. Заставляйте его сделать то, что нужно для завершения войны — это важно", — подытожил президент, добавив, что целью Путина является рассорить его с Трампом и закончить оккупацию территории Украины.

Во время избирательной кампании, напомним, Дональд Трамп неоднократно хвастался своими хорошими и даже дружескими отношениями с Путиным и неоднократно публично обещал в случае своего избрания закончить российско-украинскую войну в течение 24 часов.

Действительно ли мирные пожелания Украины являются вполне реалистичными

Для того, чтобы начать переговоры с американцами, много времени не нужно, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Максим Джигун, поскольку Трамп стремится получить быстрый мир в качестве одной из первых своих побед на президентском посту. Вместе с тем, отмечает эксперт, ключевой вопрос заключается в том, на каких условиях можно будет достичь конкретных и четких договоренностей: "На самом деле интервью Зеленского Фридману как раз направлено на то, чтобы дать несколько большее включение в ситуацию окружения новоизбранного президента США. Очевидно, что ограничений и затягиваний встречи с Трампом не будет, но удастся ли с ним найти вполне конкретные точки соприкосновения, которые позволят положить начало переговорам — вопрос. Впрочем, те пожелания, которые ставит Украина, не обязательно будут отражены, к сожалению, в позиции самого Трампа, у команды которого формируется собственное ощущение относительно путей завершения этой войны".

Эксперт: "Речь идет о конкретном количестве сдерживающего оружия и других гарантиях безопасности, которые позволят ослабить аппетиты Путина"

Не исключив сценария, когда во время встречи Зеленского с Трампом прозвучат обратные встречные предложения от американцев, эксперт добавил: "В зависимости от того, согласится ли на предложения США официальный Киев, и будет понятно, возникнет ли смысл приобщать к этому процессу Российскую Федерацию. А вот предложения, которые звучали в интервью Зеленского Фридману, вполне актуальны и не содержат чего-то невозможного. Более того, как по мне, ощутимо уменьшается количество, скажем так, ультимативных пожеланий с нашей стороны как то принятие всей территории в НАТО или предоставление безумного количества оружия для контр наступательных действий. Этого нет. Зато речь идет о конкретном количестве сдерживающего оружия и других гарантиях безопасности, которые позволят ослабить аппетиты Путина по наступлению в ближайшей перспективе. То есть, Украина не предлагает ничего такого, что Трамп, имея на то политическую волю, не мог бы реализовать".

Учитывая то, что Украина не говорит о войне до последнего патрона и возвращении к границам образца 1991 года, замечает Максим Джигун, способность договориться с американцами на какой-то промежуточный вариант приостановления войны выглядит сейчас вполне реалистичной.

Какой подход для мирного урегулирования выберет Трамп

Назвав тезисы президента Украины относительно мира в интервью Фридману "специфической стратегией", политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом констатировал: "Если говорить в целом, то Зеленский очертил нашу логику того, как должны происходить переговоры о завершении войны. Но похожая логика и у Путина, который тоже хочет сначала переговоров с Трампом. Как бы там ни было, по моему мнению, переговорная логика будет диктоваться не за столом переговоров, а ситуацией на поле боя в зависимости от того, какую стратегию и тактику выберут в команде Трампа. Не думаю, что может сработать логика, очерченная Зеленским, хотя предлагать ее можно и нужно. Это правильный подход, но наиболее вероятный сценарий в том, что и Трамп, и его переговорщики будут требовать прямых переговоров с РФ, возможно, со своим участием. Вообще без американцев эти переговоры не дадут никакого результата". Моделируя дальнейшую ситуацию, политолог предположил, что со стороны США будет попытка сразу же начать переговоры на троих (Киев, Вашингтон, Москва).

Эксперт: "Наиболее вероятный сценарий в том, что и Трамп, и его переговорщики будут требовать прямых переговоров с РФ" Фото: Getty Images

Говоря же о сильных гарантиях безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов, как предпосылки контакта с Путиным, Владимир Фесенко отметил: "Именно вопрос гарантий безопасности, а не территорий, будет для нас одним из ключевых на переговорах о завершении войны. Вопрос оккупированных территорий — это тупик. То есть, там абсолютно патовая ситуация, где никакой компромисс невозможен даже теоретически. Какие именно это могут быть гарантии безопасности? К большому сожалению, позицию США мы пока не знаем. Зато мы знаем, на какие вероятные уступки РФ готовы пойти американцы для прекращения войны, в частности относительно Украины и НАТО. Кстати, я думаю, что это ошибочный шаг команды Трампа, потому что, имея уже какие-то предложения, россияне будут требовать еще большего".

Важнейший вопрос, по мнению Владимира Фесенко, как будет действовать Трамп, когда окончательно поймет, что россияне на самом деле не хотят компромиссов, а любые уступки воспринимают, как проявление слабости. При этом политолог отметил: "Следует четко осознавать, что даже общеизвестная пятая статья НАТО не является абсолютной гарантией безопасности. Потенциально 5-я статья является наиболее действенной, но как она сработает на практике никто точно не знает. И если Трамп будет готов отказаться от членства Украины в НАТО для того, чтобы прекратить войну, у нас не будет выбора, кроме как искать альтернативные варианты, а это — либо гарантии безопасности для Украины от США на двусторонней основе (примерно такие, как Вашингтон предоставляет Японии, Южной Корее, Израилю, Египту), либо мощное оружие, как гарант безопасности".

Политолог выразил сомнение в том, что США предоставят Украине в парадигме гарантий сдерживания Tomahawk, а также резюмировал: "Нам, скорее всего, придется разрабатывать собственное ракетное оружие".

В целом, по мнению Фесенко, главным фактором сдерживания России и гарантиями безопасности на перспективу могут быть две компоненты: сильные ВСУ с мощным оружием и системная военно-экономическая поддержка союзников на таком же уровне, которую Киев имел и имеет во время полномасштабной войны. Фундамент, констатирует политолог, для этого уже заложен в соглашениях по безопасности, которые Украина подписала с целым рядом государств. Поэтому ключевой нюанс заключается в том, чтобы они работали де-факто и после завершения боевых действий. Эксперт прогнозирует, что в случае завершения войны Украина будет реализовывать стратегию оборонных альянсов с некоторыми европейскими странами, в частности, с Польшей, странами Балтии, североевропейскими и некоторыми государствами континентальной Европы.