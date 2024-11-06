Завершение войны за 24 часа: что сделает Трамп для выполнения своего обещания

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Дональд Трамп.

Приехали.

Мир в очередной раз повернул не туда....

Путин празднует, Орбан празднует, Маск открывает шампанское. Сегодня праздник у очень многих очень неприятных людей.

Единственное, что радует, что ожидания от президентства Трампа такие плохие, особенно для Украины, что превзойти их очень трудно, а значит, нас ждет приятный сюрприз.

Ожидание — это всегда главное.

И можно было бы качать головой и спрашивать себя — "Как такое стало возможным?". Как такой человек с таким окружением и таким списком грехов может второй раз возглавить такую страну, как США? И не предрекает ли это кризис, будущий кризис самих США...

Можно было бы, но не украинцам это делать.

Важно

От разгрома трампистов до чистки наследников Байдена: как может сложиться судьба США после выборов президента

Не украинцам, которые просто таки выбрали себе в президенты героя телесериала, ничего не спросив у него на выборах. Не украинцам, которые еще недавно выбирали дважды несудимого президента. И не украинцам упрекать американцев, когда здесь, в столице Украины, в Киеве, дважды побеждал Черновецкий и его молодая команда, результаты работы которой до сих пор лежат, а скорее стоят, рубцами на лице города. Украинцы лучше других должны понимать, как такие вещи происходят. А рефлексии можно оставить американским интеллектуалам. У них для этого будут долгие четыре года.

Но это же Украина, а это США, скажете вы. Открытие этого утра — в мире не осталось взрослых.

Сможет ли США пережить и переварить Трампа? Будем надеяться, что да. Свободному миру нужен сильный полицейский, свободному миру нужен лидер. Но сейчас свободный мир будет проходить очень серьезное испытание. Испытание на трансатлантическое единство. Испытание на верность своим ценностям. И это дает возможность автократам поднять голову.

И да, ждем, как Трамп завершит войну за 24 часа. Пацан сказал...

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