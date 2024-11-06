Скандалы плюс ненависть: в чем особенность выборов президента США-2024

Related video

Эти выборы должны войти в историю ХХІ века как особенные.

Технологически кампании Харрис и Трампа особо мало чем отличаются от классических избирательных кампаний, которые проходили по всем канонам политического маркетинга в США.

Но на этот раз поражает агитационная масштабность, бюджетные рекорды и эмоциональный антагонизм (Харрис пытается приклеить Трампу ярлык "фашист", Трамп же называет Харрис "коммунисткой" с низким IQ), которые делают выборы точкой возможного перехода в неслыханный гражданский кризис после подсчета голосов.

Проблема в том, что вес каждого голоса сейчас весьма значителен в "шатких штатах" как никогда. Судьбу федеральных выборов могут решить буквально тысячи или даже десятки голосов в малых округах.

На этой кампании можно было видеть стандартные агитационные мероприятия — плакаты возле домов, митинги кандидатов, дебаты, микротаргетированная реклама, рассылка электронных писем, привлечение голливудских звезд, обходы домов избирателей, объезды микрорайонов с мегафоном, мобильные приложения с информацией о политической позиции избирателя, интервью политиков известным журналистам, выход книг мемуарного характера со скандальными подробностями.

Стоит вспомнить хотя бы книгу "Война" Боба Вудворда, в которой сообщалось, что Трамп звонил Путину с начала полномасштабного вторжения в Украину. Это умело использовали демократы в кампании против Трампа.

Беспрецедентным является использование обычной и цифровой рекламы в социальных медиа. На этих президентских выборах рекорды бьет реклама на YouTube, нацеленная на неполитическую аудиторию, или, как я называю — "тихого избирателя".

Например, Трамп провел трехчасовую встречу в подкасте с Джо Роганом, который прослушали 36 млн человек только на YouTube. Заметно было много рекламы Трампа на игровых платформах, что свидетельствовало о желании получить поддержку молодых мужчин-избирателей.

Штаб Харрис огромные средства тратил на рекламу в маникюрных салонах, журналах о стиле жизни и в торговых центрах "шатких штатов", ориентируясь на женский электорат.

Важно

От разгрома трампистов до чистки наследников Байдена: как может сложиться судьба США после выборов президента

С целью расширения избирателей Харрис вышла на поле соперника и пыталась заручиться поддержкой умеренного республиканского электората.

Так, в свое время был зарегистрирован комитет политического действия избирателей бывшего республиканского кандидата Никки Хейли за Харрис (от которого сама Хейли выкрещивалась), организована кампания поддержки Харрис со стороны известных и уважаемых республиканцев Дика Чейни и Арнольда Шварценеггера.

Следует отметить и некоторые содержательные акценты рекламных технологий. Например, гендерная поляризация. Ярким примером может служить вирусный ролик с Джулией Робертс, нацеленный на скрытых женщин-сторонниц Харрис в патриархальных и консервативных семьях, склонных голосовать за Трампа с напоминанием о том, что их голос является конфиденциальным.

Кампания была наполнена яркими перформансами, привлечением стендаперов-комиков и популярных журналистов в агитационный угар. Чтобы подчеркнуть единство с рабочим классом, Трамп жарил картошку в McDonald's в пригородной зоне Филадельфии и сел за мусоровоз, чтобы потроллить Байдена, который неосторожно назвал сторонников Трампа "мусором".

Наиболее скандальной технологией стала лотерея Илона Маска, которая вызвала уже судебное дело против него. Маск заявил, что до выборов президента будет давать по $1 миллиону в день случайному человеку, который подписал петицию организации America PAC об обязательстве поддерживать право на свободу слова и право на владение оружием.

Это позволит ему собрать огромный массив персональных данных, которые можно использовать в направлении трамповских месседжей и рекламы в ответственный момент финального голосования.

И отдельно следует сказать о том, что именно эти выборы бьют рекорды по массовому использованию генеративного искусственного интеллекта на выборах: продвижение в социальных медиа, яркие дипфейки, телефонные звонки с голосом звезд и политиков, графическое дорисовывание большого количества сторонников на митингах. В некоторых штатах уже приняты законы, ограничивающие применение AI в выборах (Мичиган, Вашингтон, Калифорния и т.д.). На федеральном уровне пока запретов нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно