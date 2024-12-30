РФ захватила "три Киева": что для Украины и России значит оккупация более 2800 кв. км

За год войны российская армия захватила почти 3 тысячи кв. км территории, но что это значит на самом деле? Фокус разобрался, какое стратегическое и символическое значение имеют захваченные участки фронта для Украины и России.

Related video

В 2024 году Российская Федерация захватила более 2800 кв. км украинской территории, несмотря на успехи Сил обороны во время наступления в Курской области. Для сравнения, это площадь, равная трем Киевам, сообщает UA War Infographics.

РФ захватила более 2800 кв. км: много или мало?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил Фокусу, что 2800 кв. км — это не так много.

"К сожалению, у нас выбирают какие-то такие сравнительные характеристики, чтобы шокировать население. На самом деле в масштабах 1200 километров линия фронта, мы имеем даже три фронта, не один — на юго-востоке, северо-востоке Харьковской области и в Курской области. Так что, если брать в целом, то это уже не такая большая цифра", — пояснил Жданов.

Однако эта цифра все равно важна и для Украины, и для России. В частности, это существенно влияет на общество и войско в морально-психологическом плане. То же самое касается РФ, отметил эксперт.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал Фокусу, что то, что РФ захватила более 2800 кв. км территории является большой цифрой.

"С учетом того, что в Украине на всех землях находится достаточно мощная доля экономического потенциала, предприятий военно-промышленного комплекса, а также значительная часть людей — работников, не говоря о том, что здесь важен и морально-психологический фактор", — сказал Романенко.

Он отметил, что враг не один год продолжает свои наступательные действия, а украинское войско не может его остановить. В частности, с 2014 года россияне захватили более 20% Украины.

Директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь отметил в разговоре с Фокусом, что военные не анализируют успешность операции за счет разделения захваченных территорий.

"Военные операции проводятся не для того, чтобы захватывать территорию, а для того, чтобы получать преимущество тактическое, достигать стратегического успеха. Единственное, что могу сказать, россиянам не удалось достичь за счет проведения своих операций в 2024 году ни оперативного, ни стратегического успеха", — подчеркнул он.

Психологическая война: почему враг не учитывает потери

Жданов сообщил, что в последнее время российская пропаганда изменила свою методичку. Враг начал отправлять одного "смельчака", который бежит с триколором, втыкает его в землю. После этого россияне фотографируют это и рассказывают, что якобы уже давно захватили эту часть территории.

По словам Жданова, это психологическая война. Для Украины огромная проблема то, что теряются территории, тогда как враг побеждает в численности. К тому же у россиян нет такого понятия, как жалеть личный состав.

"Они не считаются с потерями, им безразлично, сколько они положат людей, но они захватят квадратный метр и вштырнут туда палку с триколором. Понимаете? Вот в чем проблема. Так что, для них важно (масштаб захваченной территории, — ред.), и для нас важно, но для нас это негативные последствия, а для них, к сожалению, это имеет позитивные последствия.

Романенко отметил, что РФ — это ресурсное государство, сколько бы россияне не потеряли, они достигают поставленной цели.

"Медленно, но достигают. Нам надо переориентироваться, не сосредотачиваться на том, как много они потеряли, а на том, достигается ли наша цель на текущее время. А она заключается в том, что хотя бы остановить продвижение врага. А мы этого не достигаем", — пояснил генерал.

Зато чтобы остановить россиян нужно принять военно-политические решения по улучшению ситуации по обеспечению Сил обороны. Речь идет об изменении в системе управления, кадровые вопросы, обеспечение вооружением, техникой, боеприпасами.

Более того, Романенко отметил, что третий год не выполняется задача по мобилизации. Сейчас на фронте существенно не хватает военнослужащих, в первую очередь в тех подразделениях, которые находятся на линии боевого соприкосновения, и для формирования резервных бригад, которые бы позволили стабилизировать ситуацию на фронте.

Напомним, 29 декабря экс-командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что Россия имеет мобилизационный ресурс на 8-10 лет полномасштабной войны с Украиной. По его словам, сейчас российская армия насчитывает более двух миллионов человек.

30 декабря в СМИ рассказали, что 810-я бригада морской пехоты, которая четыре месяца противостояла украинскому наступлению в Курской области, отступила для отдыха и восстановления. Однако это лишь временная ротация, более того, бойцы перебазируются в село Плехово, которое находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.