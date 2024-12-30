РФ захопила "три Києва": що для України та Росії значить окупація понад 2 800 кв. км

За рік війни російська армія захопила майже 3 тисячі кв. км території, але що це означає насправді? Фокус розібрався, яке стратегічне і символічне значення мають захоплені ділянки фронту для України та Росії.

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У 2024 році Російська Федерація захопила понад 2 800 кв. км української території, попри успіхи Сил оборони під час наступу в Курській області. Для порівняння, це площа, яка дорівнює трьом Києвам, повідомляє UA War Infographics.

РФ захопила понад 2 800 кв. км: багато чи мало?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов повідомив Фокусу, що 2 800 кв. км — це не так багато.

"На жаль, у нас вибирають якісь такі порівняльні характеристики, щоб шокувати населення. Насправді, в масштабах 1 200-кілометрової лінії фронту, ми маємо навіть три фронти, не один — на південному сході, північному сході Харківської області та в Курській області. Так що, якщо брати загалом, то це вже не така велика цифра", — пояснив Жданов.

Проте ця цифра все одно важлива і для України, і для Росії. Зокрема, це суттєво впливає на суспільство та військо у морально-психологічному плані. Те ж саме стосується РФ, зауважив експерт.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів Фокусу, що те, що РФ захопила понад 2 800 кв. км території, є великою цифрою.

"Із урахуванням того, що в Україні на всіх землях є досить потужна частка економічного потенціалу, підприємств військовопромислового комплексу, а також значна частина людей — працівників, не говорячи про те, що тут є важливим і морально-психологічний фактор", — сказав Романенко.

Він зауважив, що ворог не один рік продовжує свої наступальні дії, а українське військо не може його зупинити. Зокрема, з 2014 року росіяни захопили понад 20% України.

Директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь зазначив у розмові з Фокусом, що військові не аналізують успішність операції за рахунок поділу захоплених територій.

"Військові операції проводяться не для того, щоб захоплювати територію, а для того, щоб отримувати перевагу тактичну, досягати стратегічного успіху. Єдине, що можу сказати, росіянам не вдалося досягти за рахунок проведення своїх операцій у 2024 році ні оперативного, ні стратегічного успіху", — наголосив він.

Психологічна війна: чому ворог не зважає на втрати

Жданов повідомив, що останнім часом російська пропаганда змінила свою методичку. Ворог почав відправляти одного "відчайдуху", який біжить із триколором, втикає його в землю. Після цього росіяни фотографують це та розповідають, що нібито вже давно захопили цю частину території.

За словами Жданова, це психологічна війна. Для України величезна проблема те, що втрачаються території, тоді як ворог перемагає в чисельності. До того ж у росіян немає такого поняття, як шкодувати особовий склад.

"Вони не рахуються з втратами, їм байдуже, скільки вони покладуть людей, але вони захоплять квадратний метр і вштрикнуть туди палку з триколором. Розумієте? Ось у чому проблема. Так що, для них важливо (масштаб захопленої території. — Ред.), і для нас важливо, але для нас це негативні наслідки, а для них, на жаль, це має позитивні наслідки.

Романенко зазначив, що РФ — це ресурсна держава, скільки б росіяни не втратили, вони досягають поставленої мети.

"Повільно, але досягають. Нам треба переорієнтуватися, не зосереджуватися на тому, як багато вони повтрачали, а на тому, чи досягається наша мета на поточний час. А вона полягає у тому, що хоча б зупинити просування ворога. А ми цього не досягаємо", — пояснив генерал.

Натомість, щоби зупинити росіян потрібно прийняти військово-політичні рішення щодо покращення ситуації щодо забезпечення Сил оборони. Йдеться про зміну в системі управління, кадрові питання, забезпечення озброєнням, технікою, боєприпасами.

Ба більше, Романенко зауважив, що третій рік не виконується завдання щодо мобілізації. Нині на фронті суттєво не вистачає військовослужбовців, насамперед у тих підрозділах, які перебувають на лінії бойового зіткнення, та для формування резервних бригад, які б дозволили стабілізувати ситуацію на фронті.

Нагадаємо, 29 грудня екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Росія має мобілізаційний ресурс на 8-10 років повномасштабної війни з Україною. За його словами, нині російська армія налічує понад два мільйони осіб.

30 грудня у ЗМІ розповіли, що 810-та бригада морської піхоти, яка чотири місяці протистояла українському наступу в Курській області, відступила для відпочинку та відновлення. Проте це лише тимчасова ротація, ба більше, бійці перебазовуються в село Плехове, яке перебуває в зоні досяжності української артилерії.