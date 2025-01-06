Шлях до миру в Україні: чого добивається Зеленський через скандальне інтерв'ю Фрідману

Президент Зеленський заявляє, що перші переговори щодо припинення війни відбудуться з Трампом після його інавгурації, а потім — з Путіним у разі, якщо президент США запропонує "сильні гарантії безпеки для України". Наскільки ефективним може бути відповідний тактичний алгоритм Києва, з’ясовував Фокус.

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В інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, серед іншого, президент Володимир Зеленський наочно окреслив порядок переговорів щодо припинення війни з РФ.

Володимир Зеленський: "Європа буде дивитися на нас і на Трампа"

"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна. У разі, якщо американський лідер запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами. І саме так, а не просто відразу сіли втрьох", — наголосив глава держави, окремо акцентувавши на тому, щоб Європа також мала голос, "бо Європа буде дивитися на нас і на Трампа". Принагідно Зеленський додав, що фактично усі європейські лідери завжди запитують щодо його розмов чи зустрічей із Трампом. Водночас президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки. "Не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни — це важливо", — підсумував президент, додавши, що ціллю Путіна є розсварити його з Трампом і закінчити окупацію території України.

Під час виборчої кампанії, нагадаємо,Дональд Трамп неодноразово хизувався своїми добрими і навіть дружніми стосунками з Путіним та неодноразово публічно обіцяв у разі свого обрання закінчити російсько-українську війну протягом 24 годин.

Чи дійсно мирні побажання України є цілком реалістичними

Для того, аби розпочати переговори з американцями, багато часу не потрібно, зазначає у розмові з Фокусом політолог Максим Джигун, оскільки Трамп прагне отримати швидкий мир у якості однієї з перших своїх перемог на президентській посаді. Поряд з тим, наголошує експерт, ключове питання полягає в тому, на яких умовах можна буде досягти конкретних і чітких домовленостей: "Насправді інтерв’ю Зеленського Фрідману якраз спрямоване на те, щоб дати дещо більше включення в ситуацію оточення новообраного президента США. Це досить непоганий крок.Очевидно, що обмежень і затягувань зустрічі з Трампом не буде, та чи вдасться з ним знайти цілком конкретні точки дотику, які дозволять покласти початок переговорам – питання. Втім, ті побажання, які ставить Україна, не обов’язково будуть відображені, на жаль, в позиції самого Трампа, в команди якого формується власне відчуття щодо шляхів завершення цієї війни".

Експерт: "Йдеться про конкретну кількість стримувальної зброї та інші гарантії безпеки, які дозволять послабити апетити Путіна"

Не виключивши сценарію, коли під час зустрічі Зеленського з Трампом пролунають зворотні зустрічні пропозиції від американців, експерт додав: "Залежно від того, чи пристане на пропозиції США офіційний Київ, і буде зрозуміло, чи виникне сенс долучати до цього процесу Російську Федерацію. А ось пропозиції, які лунали в інтерв’ю Зеленського Фрідману, є цілком актуальними і такими, що не містять чогось неможливого. Більше того, як на мене, відчутно зменшується кількість, скажімо так, ультимативних побажань з нашого боку як то прийняття всієї території до НАТО чи надання шаленої кількості зброї задля контр наступальних дій. Цього немає. Натомість йдеться про конкретну кількість стримувальної зброї та інші гарантії безпеки, які дозволять послабити апетити Путіна щодо наступу в найближчій перспективі. Тобто, Україна не пропонує нічого такого, що Трамп, маючи на те політичну волю, не міг би реалізувати".

Зважаючи на те, що Україна не говорить про війну до останнього патрону і повернення до кордонів зразка 1991 року, зауважує Максим Джигун, спроможність домовитися з американцями на якийсь проміжний варіант призупинення війни виглядає наразі цілком реалістичною.

Який підхід задля мирного врегулювання обере Трамп

Назвавши тези президента України щодо миру в інтерв’ю Фрідману "специфічною стратегією", політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом констатував: "Якщо говорити загалом, то Зеленський окреслив нашу логіку того, як мають відбуватися переговори про завершення війни. Але схожа логіка і у Путіна, який теж хоче спочатку переговорів з Трампом. Хай там як, на мою думку, переговорна логіка диктуватиметься не за столом переговорів, а ситуацією на полі бою залежно від того, яку стратегію і тактику оберуть в команді Трампа. Не думаю, що може спрацювати логіка, окреслена Зеленським, хоча пропонувати її можна і потрібно. Це правильний підхід, але найбільш вірогідний сценарій в тому, що і Трамп, і його переговорники вимагатимуть прямих переговорів з РФ, можливо, за своєю участю. Взагалі без американців ці переговори не дадуть жодного результату". Моделюючи подальшу ситуацію, політолог припустив, що з боку США буде спроба одразу ж розпочати переговори на трьох (Київ, Вашингтон, Москва).

Експерт: "Найбільш вірогідний сценарій в тому, що і Трамп, і його переговорники вимагатимуть прямих переговорів з РФ" Фото: Getty Images

Говорячи ж про сильні гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів, як передумови контакту з Путіним, Володимир Фесенко зазначив: "Саме питання гарантій безпеки, а не територій, буде для нас одним з ключових на переговорах про завершення війни. Питання окупованих територій – це глухий кут. Тобто, там абсолютно патова ситуація, де жодний компроміс неможливий навіть теоретично. Які саме це можуть гарантії безпеки? На превеликий жаль, позицію США ми поки що не знаємо. Натомість ми знаємо, на які ймовірні поступки РФ готові піти американці задля припинення війни, зокрема щодо України і НАТО. До речі, я думаю, що це помилковий крок команди Трампа, тому що, маючи вже якісь пропозиції, росіяни вимагатимуть ще більшого".

Надважливе питання, на думку Володимира Фесенка, як діятиме Трамп, коли остаточно зрозуміє, що росіяни насправді не хочуть компромісів, а будь-які поступки сприймають, як прояв слабкості. При цьому політолог зазначив: "Слід чітко усвідомлювати, що навіть загальновідома п’ята стаття НАТО не є абсолютною гарантією безпеки. Потенційно 5-та стаття є найбільш дієвою, але як вона спрацює на практиці ніхто точно не знає. І якщо Трамп буде готовий відмовитися від членства України в НАТО для того, щоб припинити війну, у нас не буде вибору, окрім як шукати альтернативні варіанти, а це — або гарантії безпеки для України від США на двосторонній основі (приблизно такі, як Вашингтон надає Японії, Південній Кореї, Ізраїлю, Єгипту), або потужна зброя, як гарант безпеки".

Політолог висловив сумнів у тому, що США нададуть Україні в парадигмі гарантій стримування Tomahawk, а також резюмував: "Нам, скоріше за все, доведеться розробляти власну ракетну зброю".

Загалом, на думку Фесенка, головним чинником стримування Росії і гарантіями безпеки на перспективу можуть бути дві компоненти: сильні ЗСУ з потужною зброєю та системна воєнно-економічна підтримка союзників на такому самому рівні, яку Київ мав і має під час повномасштабної війни. Фундамент, констатує політолог, для цього вже закладений в безпекових угодах, які Україна підписала з цілою низкою держав. Тому ключовий нюанс полягає в тому, аби вони працювали де-факто і після завершення бойових дій. Експерт прогнозує, що в разі завершення війни Україна реалізовуватиме стратегію оборонних альянсів з деякими європейськими країнами, зокрема, з Польщею, країнами Балтії, північноєвропейськими та деякими державами континентальної Європи.