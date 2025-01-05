Припинення вогню, розмова з росіянам і вибачення Лукашенка: Зеленський дав велике інтерв'ю

Володимир Зеленський сказав американському подкастеру Лексу Фрідману, що після 25 січня почне говорити з Дональдом Трампом про те, як завершити війну.

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Американський подкастер Лекс Фрідман записав тригодинне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Відео розмови Фрідман опублікував 5 січня.

Зеленський про можливі перемовини з РФ

Лекс Фрідман сказав, що волів би побачити Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна за столом переговорів, щоб було досягнуто домовленостей про припинення вогню та надання Україні гарантій безпеки. Американець назвав дату 25 січня.

"Я не проти 25 січня — це мій день народження. І ми сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємося з ним про те, як ми можемо зупинити війну і зупинити Путіна. По-друге, для нас дуже важливо, щоб Європа теж мала свій голос", — сказав Зеленський.

Він додав, що Дональд Трамп дає віру в те, що може зупинити війну та надати Україні сильні гарантії безпеки.

"І після цього вже може бути розмова з росіянами. І тільки так. Не просто ми троє сіли одразу разом", — зазначив український лідер.

Зеленський зауважив, що Лекс Фрідман ставить питання так, ніби Путін хоче сідати за стіл переговорів, а Україна — ні. Президент України нагадав американському подкастеру про переговори з РФ у 2019 році, коли після узгодження припинення вогню Кремль порушив домовленості вже за місяць.

"Я подзвонив йому і сказав, що ми домовилися про сeasefire. Це ж не папірець в туалеті. Це серйозна історія, начебто так. Меркель, серйозна ж, Макрон, ти і я. Ми ж домовились, сeasefire, це важливо", — розповів Зеленський.

Після цього, за його словами, Росія відмовилася від подальших переговорів.

Володимир Зеленський зазначив, що цього разу до перемовин про завершення війни потрібно ретельно підготуватися — готуватися з тими, хто дійсно хоче миру.

"Україна хоче миру і США хоче миру. Ми маємо сідати з Трампом. Це 100%", — наголосив український президент.

За його словами, Дональд Трамп сказав йому телефоном, що з нетерпінням чекає на зустріч, і візит українського лідера до Білого дому буде одним із перших після інавгурації новообраного президента США 20 січня.

"Я знаю, що у нього є свої питання, американські питання. Проте щодо міжнародних питань, я думаю, наше є одним із найактуальніших для президента Трампа. Тому я дуже вірю його словам і сподіваюся, що ми зустрінемося. Ми потребуємо його бачення, бо він може зупинити Путіна, бо Путін боїться його. Це факт", — заявив Зеленський.

Зеленський каже, що Лукашенко просив у нього вибачення

За словами президента України, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він говорив телефоном з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

"І він вибачався. Казав, що це не він. Що з його території пускав ракети Путін. Я йому сказав, що він такий самий убивця. Він мені відповів: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами". А ми ніколи не воювали. Ракети прилетіли з Білорусі. Я спитав у нього: "Як ти допустив?", — розповів Зеленський.

За твердженням українського лідера, Лукашенко запропонував йому вдарити по Мозирському нафтопереробному в якості "відплати" за вторгнення росіян з території Білорусі.

Інтерв'ю Зеленського — ключові заяви

Путін, за словами Зеленського, має на думці ідею посварити Україну зі США та продовжити окупацію українських земель.

Президент України розкритикував західних партнерів за те, що вони не запобігли повномасштабному вторгненню РФ і не наклали на Росію превентивні санкції, коли стало відомо про наміри Путіна. Він нецензурно відгукнувся про позицію західних лідерів, які казали, що введуть санкції лише коли російські війська перетнуть кордон.

"Ну це х*йня, вибачте", — сказав Зеленський Фрідману.

Він зазначив, що припинення вогню Україна буде готова лише тоді, коли матиме достатньо зброї для відбиття нової атаки.

Також він заявив, що Трамп може стати першим державним лідером, що прилетить до України літаком після завершення бойових дій.

Щодо можливого вступу України до НАТО лідер України зазначив, що дія Альянсу може тимчасово не поширюватися на окуповані території. Це питання вирішуватиметься під час переговорів.

Зазначимо також, Зеленський відкинув пропозицію Лекса Фрідмана провести інтерв'ю російською мовою.

"Я чудово володію російською мовою, звісно. І я все розумію, про що ви говорите. Але я не можу все інтерв'ю відповідати вам російською. Я нічого не вигадую, ви ж сьогодні все бачите. Та й відчуваєте, і чуєте. Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською", — пояснив свою позицію український президент.