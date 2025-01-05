"Це ж не папірець в туалеті": Зеленський розказав, коли Україна погодиться на припинення вогню (відео)

Президент України дав тригодинне інтерв'ю Лексу Фрідману, у якому розповів, за яких умов можливе припинення вогню. Зеленський пригадав досвід переговорів з Путіним у Парижі у 2019 році.

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Україна буде згодна на припинення вогню, якщо отримає зброю для відбиття майбутніх нападів. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке було опубліковане у неділю ввечері, 5 січня.

Про припинення вогню з 57-ї хв

Глава держави зазначив, що говорив з Путіним останній раз у 2019 році під у Єлисейському палаці, де було домовлено про припинення вогню, однак через місяць, як заявив Зеленський, "вони (ред. — росіяни) почали нас вбивати".

"Я подзвонив йому і сказав, що ми домовилися про сeasefire. Це ж не папірець в туалеті. Це серйозна історія, начебто так. Меркель, серйозна ж, Макрон, ти і я. Ми ж домовились, сeasefire, це важливо", — згадав Зеленський.

Після цього президент України телефонував Путіну ще два чи три рази. Більше з'єднання не було. Зеленський додав, що хотів наступної зустрічі у нормандському форматі, але Росія відмовляла.

Повертаючись до нинішніх подій Зеленський заявив, що тепер перед припиненням вогню Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки та зброю, щоб Росія не напала знову.

"Якщо зупинка вогню працюватиме, ніхто не збирається цю зброю використати. Але воно має залишитися, а не як раніше, за всієї поваги до США. Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом", — сказав президент.

Нагадаємо, 30 листопада американський подкастер Лекс Фрідман запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести інтерв'ю та пообіцяв для цього приїхати до Києва.