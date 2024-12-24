"Подарунок на Різдво і Хануку": подкастер Фрідман просить Зеленського про інтерв'ю російською

Лекс Фрідман говорить, що вивчає українську мову, але поки не володіє нею вільно. Він вважає, що інтерв'ю мовою, яку "знають обидва" співрозмовники, вийде динамічнішим.

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Американський ведучий подкасту Lex Fridman Podcast Лекс Фрідман 30 листопада запропонував президенту України Володимиру Зеленському тригодинне інтерв'ю та пообіцяв приїхати для цього до Києва. Зеленський відповів згодою. Сьогодні Фрідман опублікував у мережі X (раніше — Twitter) пост, у якому просить українського президента спілкуватися під час майбутнього подкасту російською.

Лекс Фрідман у листопаді запросив Володимира Зеленського на свій подкаст Фото: Скриншот

Подкастер написав, що з нетерпінням чекає на розмову з Володимиром Зеленським і сподівається, що її можна буде провести російською мовою.

"Для тих, хто, можливо, не знає, українська мова все більше стає символом боротьби українського народу за свободу і незалежність. На жаль, я ще не володію цією мовою, але вивчаю її. Я знаю, як вільно говорити російською, як і президент Зеленський, і як значна частина українців", — сказав він.

Лекс обґрунтував своє прохання тим, що інтерв'ю мовою, якою вільно володіють обидва співрозмовники, вийде більш "глибоким, динамічним і потужним". Він додав, що подкаст перекладуть і озвучать також українською та англійською.

"Це подарунок, про який я прошу як на Різдво, так і на Хануку", — написав Фрідман.

Фрідман просить Зеленського говорити під час майбутнього інтерв'ю російською, якою вони "обидва вільно володіють" Фото: Скриншот

Що відомо про подкастера Лекса Фрідмана

Фрідман у своєму пості розповів, що його батьки народилися у Києві та Харкові. Сам Лекс, якого при народженні назвали Олексієм, з'явився на світ у місті Чкаловську в Таджикистані. Протягом життя він переїжджав до Києва, Москви, а потім емігрував до США і відтоді "пишається бути американцем".

У квітні 2018 року Фрідман почав вести свій подкаст про штучний інтелект, науку, технології, історію, філософію та природу інтелекту в межах дослідження ШІ в Массачусетському технологічному інституті у Кембріджі, США.

"Я не продаюся ні Путіну, ні Зеленському, ні Трампу, ні Волдеморту, ні Гендальфу тощо. Ніякі гроші, слава, влада, доступ не можуть купити мою думку чи чесність", — написав про себе Фрідман.

Нагадаємо, 23 грудня Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців розповів, чому Фіцо їздив до Путіна. За його словами, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має з президентом РФ Володимиром Путіним тіньові домовленості, які "працюють на його кишеню".

Також 23 грудня ЗМІ писали, що Володимир Зеленський змінює риторику про переговори з Путіним, орієнтуючись на погляди новообраного президента США Дональда Трампа.