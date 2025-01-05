"Это же не бумажка в туалете": Зеленский рассказал, когда Украина согласится на прекращение огня (видео)

Президент Украины дал трехчасовое интервью Лексу Фридману, в котором рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня. Зеленский вспомнил опыт переговоров с Путиным в Париже в 2019 году.

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Украина будет согласна на прекращение огня, если получит оружие для отражения будущих нападений. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, которое было опубликовано в воскресенье вечером, 5 января.

О прекращении огня с 57-й минуты

Глава государства отметил, что говорил с Путиным последний раз в 2019 году в Елисейском дворце, где было договорено о прекращении огня, однако через месяц, как заявил Зеленский, "они (ред. — россияне) начали нас убивать".

"Я позвонил ему и сказал, что мы договорились о сеаѕеfire. Это же не бумажка в туалете. Это серьезная история, вроде бы так. Меркель, серьезная же, Макрон, ты и я. Мы же договорились, сеаѕеfire, это важно", — вспомнил Зеленский.

После этого президент Украины звонил Путину еще два или три раза. Больше соединения не было. Зеленский добавил, что хотел следующей встречи в нормандском формате, но Россия отказывала.

Возвращаясь к нынешним событиям Зеленский заявил, что теперь перед прекращением огня Украина должна получить сильные гарантии безопасности и оружие, чтобы Россия не напала снова.

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом", — сказал президент.

Напомним, 30 ноября американский подкастер Лекс Фридман предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести интервью и пообещал для этого приехать в Киев.