"Це ху*ня": Зеленський розповів про незапровадження санкцій Заходу на початку вторгнення РФ (відео)

Глава держави розкритикував небажання західних країн запровадити превентивні санкції проти РФ до початку її вторгнення до України. Зеленський описав їх з використанням нецензурної лексики.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що дії західних країн на запровадження санкцій на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це глава держави розповів у інтерв'ю для Лекса Фрідмана.

Зеленський розповів, що очікував від країн Заходу більшої реакції, яка зможе запобігти вторгненню Росії. Однак їхні дії викликали розчарування, про які український президент висловився в нецензурній формі.

"Не кажіть, будь ласка, що якщо він (путін — ред) прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, то ми введемо санкції", — сказав Зеленський, цитуючи логіку можливого запровадження обмежень зі сторони Заходу.

Глава держави різко розкритикував позицію західних країн перед початком повномасштабного вторгнення РФ, використавши нецензурну лексику.

"Ну це х*йня, вибачте", — заявив глава держави в інтерв'ю Лексу Фрідману.

Нагадаємо, Фокус писав, що Зеленський дав велике тригодинне інтерв'ю Лексу Фрідману. Володимир Зеленський сказав американському подкастеру Лексу Фрідману, що після 25 січня почне говорити з Дональдом Трампом про те, як завершити війну.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що Трамп може першим прилетіти до України літаком. Президент України вважає, що приліт Дональда Трампа до київського аеропорту після завершення війни був би "символічним".