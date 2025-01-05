Припинення вогню, розмова з росіянам і вибачення Лукашенка: Зеленський дав велике інтерв'ю

Володимир Зеленський сказав американському подкастеру Лексу Фрідману, що після 25 січня почне говорити з Дональдом Трампом про те, як завершити війну.

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Американський подкастер Лекс Фрідман записав тригодинне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Відео розмови Фрідман опублікував 5 січня.

Лекс Фрідман сказав, що волів би побачити Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна за столом переговорів, щоб було досягнуто домовленостей про припинення вогню та надання Україні гарантій безпеки. Американець назвав дату 25 січня.

"Я не проти 25 січня — це мій день народження. І ми сідаємо передусім з Трампом. Ми домовляємося з ним про те, як ми можемо зупинити війну і зупинити Путіна. По-друге, для нас дуже важливо, щоб Європа теж мала свій голос", — сказав Зеленський.

Він додав, що Дональд Трамп дає віру в те, що може зупинити війну та надати Україні сильні гарантії безпеки.

"І після цього вже може бути розмова з росіянами. І тільки так. Не просто ми троє сіли одразу разом", — зазначив український лідер.

Зеленський зауважив, що Лекс Фрідман ставить питання так, ніби Путін хоче сідати за стіл переговорів, а Україна — ні. Президент України нагадав американському подкастеру про переговори з РФ у 2019 році, коли після узгодження припинення вогню Кремль порушив домовленості вже за місяць.

"Я подзвонив йому і сказав, що ми домовилися про сeasefire. Це ж не папірець в туалеті. Це серйозна історія, начебто так. Меркель, серйозна ж, Макрон, ти і я. Ми ж домовились, сeasefire, це важливо", — розповів Зеленський.

Після цього, за його словами, Росія відмовилася від подальших переговорів.

Володимир Зеленський зазначив, що цього разу до перемовин про завершення війни потрібно ретельно підготуватися — готуватися з тими, хто дійсно хоче миру.

"Україна хоче миру і США хоче миру. Ми маємо сідати з Трампом. Це 100%", — наголосив український президент.

За його словами, Дональд Трамп сказав йому телефоном, що з нетерпінням чекає на зустріч, і візит українського лідера до Білого дому буде одним із перших після інавгурації новообраного президента США 20 січня.

"Я знаю, що у нього є свої питання, американські питання. Проте щодо міжнародних питань, я думаю наше питання є одним із найактуальніших для президента Трампа. Тому я дуже вірю довіряю його словам і сподіваюся, що ми зустрінемося. Ми потребуємо його бачення, бо він може зупинити Путіна, бо Путін боїться його. Це факт", — заявив Зеленський.