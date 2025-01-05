Трамп може першим з лідерів прилетіти до України літаком, — Зеленський в інтерв'ю Фрідману

Президент України вважає, що приліт Дональда Трампа до київського аеропорту після завершення війни був би "символічним".

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що новообраний президент США Дональд Трамп може першим серед світових лідерів прилетіти до України літаком після завершення російсько-української війни. Про це український лідер заявив у подкасті американському досліднику штучного інтелекту Лексу Фрідману.

"Сподіваюся, що аеропорт у Києві відкриється — тоді буде простіше прилітати до України", — сказав американський подкастер.

Володимир Зеленський відповів, що сподівається на візит Дональда Трампа до Києва після завершення бойових дій, і хотів би, щоб американський президент саме прилетів до України авіарейсом.

"Так, я думаю, що війна закінчиться — і президент Трамп зможе бути першим лідером, який прилетить сюди літаком. Мені здається, це було б символічно", — сказав Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману

Зазначимо, 24 грудня Лекс Фрідман просив Зеленського про інтерв'ю російською мовою. Прохання аргументував тим, що російську "знають обидва" співрозмовники, й інтерв'ю вийде динамічнішим. Володимир Зеленський відмовився говорити з подкастером мовою країни-агресора та піл час розмови відповідав на питання українською.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський в інтерв'ю на єдиному телемарафоні сказав, що зустрінеться з Трампом після інавгурації. Він зазначав, що планує говорити з 47-м президентом США про умови припинення вогню та гарантії безпеки.