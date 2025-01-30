На початку війни такого не було: танк ЗСУ з 30 метрів уразив техніку РФ, — Forbes

Використовуючи свою перевагу в танках, 24-та механізована бригада вступила в лобовий бій із російськими десантниками. Для росіян атака на двох бойових машинах піхоти БМД-4 закінчилася погано.

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Через десять місяців після першої атаки на Часів Яр російським військам вдається просуватися, хоча й ненадовго, у центральний район міста. Українська 24-та ОМБр і суміжні підрозділи протистоять ЗС РФ. Про це пише Forbes.

18 січня або раніше російська атака одного з трьох десантно-штурмових полків увійшла в руїни центру міста, яке з минулої весни зазнавало безперестанних бомбардувань.

Для росіян атака на двох бойових машинах піхоти БМД-4 закінчилася погано. Українська піхота уразила одну БМД за допомогою реактивної гранати, мабуть, знищивши її. Уціліла БМД виявилася безпорадною, коли один із танків Т-72 24-ї механізованої бригади під'їхав прямо до неї та підірвав її танковим снарядом калібру 124 мм з відстані всього 30 метрів.

"Битва за місто триває", — повідомила 24-та механізована бригада.

На початку війни було складно уявити, щоб український танк бився так близько. Але після 35 місяців масштабної війни становище змінюється на користь українських бронетанкових сил, навіть попри те, що російські війська, які перевершують за чисельністю українські, продовжують повільно просуватися вперед. Хоча і з величезними втратами.

Через велику кількість дронів російські танки "можуть діяти тільки із закритих позицій", — скаржився один російський блогер. Росія також щомісяця розгортає десятки тисяч безпілотників, але вони гірші, їхні оператори, як правило, менш досвідчені, і їм доводиться боротися з українськими радіоперешкодами, які набагато ефективніші за російські.

Тож поки що російські танки повинні ховатися, а українські танки діють "більш вільно", — стверджував блогер. Це не перебільшення. Існує безліч свідчень того, що українські танки б'ються на ближчій відстані, ніж будь-коли.

Це не означає, що українці виграють усі битви, а росіяни програють. У російських полках, можливо, не хочуть ризикувати своїми танками, що залишилися, але щодо менш потужних бойових машин БМД і піхотинців, вони явно не відчувають докорів сумління.

Нагадаємо, що у ЗСУ з'явився безшумний робот-логіст, який непомітно постачатиме все необхідне.

Також повідомлялося, що американці гинуть за Україну в значній кількості, за даними розслідування CNN.