У США помітили український танк Т-84, який їхав з полігону: навіщо він американцям (відео)

Український танк Т-84 рухався автотрасою у США у супроводі військових. Бронемашина мала цілий та доглянутий вигляд і спокійно прямувала у невідомому напрямку. При цьому Т-84 бачили в Америці й раніше, але таке було до вторгнення росіян у 2022 році.

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Про появу українського Т-84 у США розповіли на порталі "Мілітарний".

На порталі повідомили, що бронемашину українського виробництва виявили на відео з соцмережі TikTok. Користувач з ніком Sergio Sanchez опублікував запис, зроблений на дорозі у США. Чути як чоловічий голос декламує текст на військову тематику, а інші чоловіки повторюють слова, як по команді. Тим часом попереду їде танк Т-84, розфарбований у світлозелений колір та з надписом Oversize Load. Також помітно номер, схожий на Т-400. З відео не ясно, коли саме його опублікували та де відбуваються події.

Танк Т-84 — деталі

Тим часом на "Мілітарному" написали, що місцевість, якою їде танк Т-84, може бути штатом Аризона США. Вказується, що бронемашина, ймовірно, прямувала з або на військовий полігон Юма Пентагону. У статті пояснюється, чому ідеться саме про цей штат і полігон. На порталі пояснили, що США дійсно купили чотири танки українського виробництва у 2003 році. Мета покупки — вивчення конструкції Т-84 (модернізованого Т-80УД) та випробування різних видів зброї. Спершу їх планували дослідити в Абердинському випробувальному центрі, ідеться у статті. Згодом у мережі не раз з'являлись зображення бронемашин, які перебували саме на полігоні Юма. Одне фото опублікували у 2020 році, інше — у 2021, коли танк транспортували на спеціальній платформі.

Танк Т-84 - кадри з США, зроблені у 2021 році Фото: Мілітарний Танк Т-84 - кадри з США, зроблені у 2020 році Фото: Мілітарний

Крім того, у 2021 році у мережі X користувач з ніком TheDeadDistrict опублікував серію фото Т-84, зняту під час випробувань на полігоні Юма. Користувач написав, що їх зробили під час "вимірювань теплової сигнатури".

Танк Т-84 - кадри з випробувань у США Фото: X (Twitter)

Зазначимо, Фокус писав про український танк Т-84, який помітили на полі бою у перші місяці російського вторгнення. У блозі Ukraine Weapons Tracker опублікували фото бронемашини та зауважили, що це рідкісний виріб. Згідно з відкритими даними, Україна станом на початок війни мала лише шість подібних танків. Також вказувалось, що вони перебували у складі 11 механізованої бригади імені князя Романа Великого. Крім того, експерти "Мілітарного" зауважили, що ідеться саме про Т-84, а не Т-84У "Оплот". Танк має двигун на 1 200 кінських сил, усі російські деталі замінили на українські: він обладнаний новою системою спостереження та новим прицілом, уточнили військові експерти.

Нагадуємо, в лютому 2024 медіа АрміяInform розповіло про появу танка Т-90М: новітня російська бронемашина почала воювати на боці ЗСУ. У січні 2025 Forbes повідомило про роботу танка ЗСУ, який вдарив по росіянах з відстані 30 м.