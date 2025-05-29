Leopard 1 из Швейцарии: могут ли в ФРГ переделать танки для Украины, если реэкспорт запрещен

Федеральный совет Швейцарии одобрил продажу 71 танка Leopard 1 швейцарской оборонной компанией Ruag MRO в Германию. Однако, как подчеркивается в решении от 28 мая, передача этих боевых машин Украине остается под запретом в соответствии с принципами швейцарского нейтралитета.

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Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

В настоящее время танки Leopard 1, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Всего в распоряжении Ruag MRO — 96 единиц данной техники, приобретённой у итальянского Минобороны ещё в 2016 году.

В 2023 году Швейцария отказала в реэкспорте этих машин. После этого RUAG пыталась получить разрешение хотя бы на передачу танков в Германию. И теперь, спустя год, власти Швейцарии дали формально положительный ответ: продажа может состояться, поскольку не подпадает под нормы лицензирования. Однако при этом экспорт Leopard 1 в Украину остается запрещённым. Запрет касается 71 танка из 96 — оставшиеся 25 единиц по-прежнему находятся в спорной юридической собственности.

Возможный обходной путь — переделать Leopard

Среди аналитиков обсуждалась возможность альтернативного использования швейцарских танков Leopard 1. Например, обозреватели Defense Express отметили, что шасси этого танка давно используется как база для других боевых машин. В их числе:

Зенитная самоходная система Skyranger 35 от Rheinmetall.

Инженерные машины: Wisent 1, Bergepanzer 2, Dachs.

Мостоукладчики Biber.

Зенитные установки Gepard, которые активно применяются в Украине.

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Аналитики полагают, что теоретически передача Украине переделанных машин на базе Leopard 1 могла бы соответствовать оборонительным задачам и не нарушать формального запрета. Кроме того, танки можно было бы разобрать и использовать в качестве источника запчастей для обслуживания других платформ. Тем не менее Швейцария заняла жёсткую позицию.

"Исходя из договорных заверений сторон о том, что ни танки, ни их компоненты или принадлежности не могут быть переданы Украине, запланированная продажа не противоречит оружейному эмбарго Положения о мерах в связи с ситуацией в Украине", — говорится в официальном документе.

Ранее сообщалось, что Бельгия передаст модернизированный танк Leopard 1, для которого государственное конструкторское бюро "Луч" уже разработало противотанковую ракету.