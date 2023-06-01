Швейцария может продать Украине около 100 танков Leopard-1: подробности сделки

Старые танки закупили в Италии семь лет назад и с тех пор они были на хранении. Теперь "Леопарды" передадут немецкой оружейной компании Rheinmetall.

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Швейцарский оборонный концерн Ruag хочет продать Украине 96 танков Leopard 1. Об этом пресс-секретарь компании Кирстен Хаммерих сообщила 1 июня вещателю SRF.

Старые танки компания купила в Италии в 2016 году. С тех пор они стояли там на хранении. RUAG приобрела их для перепродажи или использования на запчасти, уточнила Хаммерих.

Федеральные власти были против одобрения заявки на экспорт, ссылаясь на нейтральный статус страны. Cтарший вице-президент, член Центра демократического союза Вернер Зальцманн заявил, что Швейцарии ни в коем случае нельзя отправлять "Леопарды".

"В противном случае, предпочтение отдавалось бы Украине в одностороннем порядке. А это недопустимо по закону о нейтралитете", — отметил он.

Министр обороны Виола Амхерд говорила, что если Швейцария удовлетворит свои военные потребности, у нее могут остаться ненужные танки, которые можно отправить европейским партнерам. Для этого парламент должен объявить их "выведенными из эксплуатации".

Танки Leopard 1 сначала отправят в Германию на оружейную компанию Rheinmetall, а затем в Украину.

Напомним, что 24 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил об отправке 110 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус еще 7 февраля говорил о планах передать Украине более 100 указанных танков.

Российские пропагандисты в мае рассказывали, что оккупанты в Донецкой области якобы встретились в бою с экипажем танка Leopard.