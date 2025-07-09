Украина получила от союзников почти все обещанные танки: где брать новые, — аналитики

Украина вскоре может остаться без новых поставок танков: текущие партии Leopard 1A5 и M1A1 Abrams, как ожидается, станут последними из подтвержденных пакетов помощи. В этой связи перед украинскими вооруженными силами остро встает вопрос о поиске новых источников бронетехники.

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На сегодняшний день в числе союзников, которые будут поставлять танки, остались несколько стран, пишет в своем аналитическом материале Defense Express. Так Австралия готовит к отправке 49 Abrams M1A1 SA, а Германия, Дания и Нидерланды — 32 Leopard 1A5. После этого о передаче новых машин официально не заявлено, и на горизонте — тревожная пауза.

Что касается техники времен СССР, то источники советских танков в Европе ограничены. Польша, Чехия, Болгария, Словакия и Венгрия все еще располагают парком Т-72 и их модификаций, но реальные кандидаты на передачу — только Варшава и Прага. Польша уже активно перевооружается, получая K2 и Abrams, что может высвободить дополнительные PT-91. Чехия же располагает небольшим резервом, включая модернизированные Т-72M4CZ, однако ее ресурсы ограничены.

Наиболее современный танк НАТО, Leopard 2, стоит на вооружении почти двух десятков стран, но запасы у каждой невелики. Даже при наличии политической воли это требует объединения усилий нескольких государств и согласия на ослабление собственных арсеналов.

Производство танков Leopard Фото: Открытые источники

В такой ситуации единственной альтернативой является выпуск новых машин, однако производство Leopard 2A8 идет крайне медленно. Германия закупила 18 машин за 525,6 млн евро с поставкой в 2025–2026 годах. Швеция потратила около 1 млрд евро на 44 танка с поставкой в 2028–2031 годах. При этом темп производства — не более 50 машин в год.

Финансирование и политические барьеры

Еще одной проблемой в производстве новых танков стало финансирование. Здесь возможны решения — использование замороженных российских активов, создание многосторонней коалиции или интеграция украинских заказов в планы перевооружения стран ЕС, в первую очередь Германии. Это может ускорить запуск новых производственных линий и снизить стоимость за счет масштабирования.

Со стороны США ситуация не лучше. Украина получила всего 31 танк Abrams, и новых поставок не анонсировано. Южнокорейские K2 теоретически могли бы стать решением, но прямые поставки невозможны из-за внутреннего законодательства Сеула.

Танк Abrams M1A1 SA в Украине Фото: army.mil

"В целом видим, что на данный момент для Украины не так много возможностей для получения новых танков, которые ограничиваются финансовыми и политическими вопросами. Также существует другой фактор приоритетности, по которому сегодня гораздо важнее использовать военную помощь на системы ПВО, дальнобойное оружие и дроны, чем на дорогие танки", — подытожили аналитики.

Напомним, Федеральный совет Швейцарии одобрил продажу 71 танка Leopard 1 в Германию. Однако передача этих боевых машин Украине остается под запретом в соответствии с принципами швейцарского нейтралитета.