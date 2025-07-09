На $1,3 млрд: США вчетверо збільшили замовлення на ракети Patriot, — Bloomberg

Американський зенітний ракетний комплекс великого радіусу дії Patriot настільки ефективно проявив себе, особливо на війні в Україні, що армія США вчетверо збільшила обсяг закупівель ракет-перехоплювачів.

Related video

Якщо спочатку планувалося закупити 3376 ракет Patriot, то тепер замовлення зросло до 13 773 одиниць, згідно з документами, що додаються до бюджетного запиту армії на 2026 фінансовий рік, який починається з 1 жовтня, пише Bloomberg.

План закупівель збільшила група високопоставлених армійських чиновників, які визначають вимоги до озброєння. Група встановлює вимоги, але вони не трансформуються автоматично в точні цифри бюджету або короткострокові контракти.

Законодавці розробляють законопроєкти про політику та фінансування для Міністерства оборони, які могли б враховувати ці прогнози.

Попит на ракети Patriot стрімко зростає на тлі бажання США, а також їхніх союзників і партнерів зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону. Інженери теж не стоять на місці і вдосконалюють цей вид зброї.

Зокрема, остання модель — Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), розроблена компанією Lockheed Martin Corp., — здатна перехоплювати безпілотники, крилаті ракети і тактичні балістичні ракети. Твердопаливний ракетний двигун поставляється компанією L3Harris Technologies Inc.

Як працює система Patriot

Україна використовувала батареї і ракети Patriot для того, щоб закрити небо над містами під час атак ЗС РФ. Від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року США поставили Україні три батареї Patriot і невизначену кількість перехоплювачів.

Бюджетні документи армії показують, що до 2024 фінансового року було закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, ще 230 — у 2024 році і 214 — цього року. Скільки з них отримала Україна, не уточнюється.

Системи Patriot також використовували на Близькому Сході: для надання допомоги Ізраїлю і захисту авіабази Аль-Удейд у Катарі від іранського ракетного залпу після ударів по іранських ядерних об'єктах. Тоді США використали 30 ракет Patriot.

У березні компанія Lockheed Martin заявила, що минулого року її "група PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва і досягла нових рекордних показників", поставивши 500 ракет.

"Це більш ніж 30-відсоткове зростання виробництва порівняно з 2023 роком", — повідомила компанія, додавши, що цього року планує збільшити виробництво ще на 20%.

Напередодні з'явилася інформація, що у Сполучених Штатів залишилося всього близько 25% ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, необхідних для військових планів Пентагону. Ситуація з озброєнням загострилася на тлі ескалації ірано-ізраїльського конфлікту.

Однак уже незабаром Пентагон спростував цю інформацію, заявивши, що зброї достатньо.

Раніше Фокус писав, що Трамп пообіцяв Україні 10 ракет Patriot і ще розглядає можливість передати один зенітно-ракетний комплекс.