"Зброї достатньо": у Пентагоні відповіли на публікації у ЗМІ про брак ракет Patriot

Міністерство оборони США офіційно спростувало публікації про те, що американська армія має лише 25% від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Однак сам факт тимчасового припинення поставок зброї Україні, включно з цими перехоплювачами, у Пентагоні підтвердили.

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Обмеження були введені на тлі стурбованості станом американських арсеналів, особливо після активного використання Patriot на Близькому Сході та в Україні. Про це пишуть оглядачі The War Zone.

За словами підполковника Брайона Макгаррі, у збройних сил США є все необхідне для ведення бойових дій і виконання "будь-якої місії в будь-якому місці й у будь-який час".

"Ми не будемо обговорювати конкретні цифри запасів або оперативні деталі, але наші війська, як і раніше, повністю оснащені, повністю готові і готові реагувати на будь-які виклики в будь-якій точці світу. Поточна оцінка наших можливостей відображає відповідальне планування, а не дефіцит. Готовність не піддається сумніву — вона забезпечена", — підкреслив він.

Дефіцит ракет: публікації у ЗМІ

Приводом для офіційної реакції Пентагону стала стаття в The Guardian, в якій стверджується, що США нібито зіткнулися з різким скороченням запасів перехоплювачів Patriot. За даними видання, після масованої атаки на авіабазу Аль-Удейд у Катарі американські сили витратили близько 30 ракет — це був найбільший залп перехоплювачів в історії США.

Такі темпи витрати боєприпасів, як стверджується, змусили Пентагон тимчасово зупинити постачання, включно з допомогою Україні.

Видання посилається на дані з внутрішньої системи відстеження боєприпасів, керованої Об'єднаним комітетом начальників штабів і Агентством з оборонного співробітництва. Внутрішній поріг безпеки нібито було перевищено вже кілька років тому, і допомога Україні, як стверджує The Guardian, погіршила ситуацію.

Крім того, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), Україна стикається зі збільшеним натиском російських повітряних атак, кількість яких від початку 2025 року збільшилася в п'ять разів.

Поставки в Україну частково поновлюються

Попри ці побоювання, президент США Дональд Трамп 9 липня підтвердив, що Вашингтон відправить Україні нову партію перехоплювачів Patriot, хоча і в меншому обсязі. За інформацією Axios, йдеться про 10 перехоплювачів — це менше, ніж було заплановано раніше.

Зазначається, що на сьогодні Україна отримала від США три батареї ЗРК Patriot, які ефективно застосовували проти російських ракет, дронів і авіації. Це єдина система, здатна перехоплювати високошвидкісні та балістичні ракети, включно з "Кинджалом" та "Іскандером".

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