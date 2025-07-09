"Оружия достаточно": в Пентагоне ответили на публикации в СМИ о нехватке ракет Patriot

Министерство обороны США официально опровергло публикации о том, что американская армия располагает лишь 25% от необходимого количества ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Однако сам факт временной приостановки поставок оружия Украине, включая эти перехватчики, в Пентагоне подтвердили.

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Ограничения были введены на фоне обеспокоенности состоянием американских арсеналов, особенно после активного использования Patriot на Ближнем Востоке и в Украине. Об этом пишут обозреватели The War Zone.

По словам подполковника Брайона Макгарри, у вооруженных сил США есть все необходимое для ведения боевых действий и выполнения “любой миссии в любом месте и в любое время”.

«Мы не будем обсуждать конкретные цифры запасов или оперативные детали, но наши войска по-прежнему полностью оснащены, полностью готовы и готовы реагировать на любые вызовы в любой точке мира. Текущая оценка наших возможностей отражает ответственное планирование, а не дефицит. Готовность не подвергается сомнению — она обеспечена”, — подчеркнул он.

Дефицит ракет: публикации в СМИ

Поводом для официальной реакции Пентагона стала статья в The Guardian, в которой утверждается, что США якобы столкнулись с резким сокращением запасов перехватчиков Patriot. По данным издания, после массированной атаки на авиабазу Аль-Удейд в Катаре американские силы израсходовали около 30 ракет — это был крупнейший залп перехватчиков в истории США.

Такие темпы расхода боеприпасов, как утверждается, заставили Пентагон временно остановить поставки, включая помощь Украине.

Издание ссылается на данные из внутренней системы отслеживания боеприпасов, управляемой Объединенным комитетом начальников штабов и Агентством по оборонному сотрудничеству. Внутренний порог безопасности якобы был превышен уже несколько лет назад, и помощь Украине, как утверждает The Guardian, усугубила ситуацию.

Кроме того, по информации Института изучения войны (ISW), Украина сталкивается с возросшим натиском российских воздушных атак, количество которых с начала 2025 года увеличилось в пять раз.

Поставки в Украину частично возобновляются

Несмотря на эти опасения, президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Вашингтон отправит Украине новую партию перехватчиков Patriot, хотя и в меньшем объеме. По информации Axios, речь идет о 10 перехватчиках — это меньше, чем было запланировано ранее.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина получила от США три батареи ЗРК Patriot, которые эффективно применялись против российских ракет, дронов и авиации. Это единственная система, способная перехватывать высокоскоростные и баллистические ракеты, включая «Кинжал» и «Искандер».

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