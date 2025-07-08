Операции под угрозой: у США осталось 25% запаса ракет для ЗРК Patriot, – СМИ

У Соединенных Штатов осталось всего около 25% ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. Ситуация с вооружением обострилась на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

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В последние месяцы запасы ракет активно расходовались на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность. Заместитель министра обороны США Стив Файнберг приостановил их поставки в Украину до завершения проверок, пишет газета The Guardian со ссылкой на осведомленные источники.

Столь существенное сокращение важных боеприпасов может поставить под угрозу потенциальные военные операции США. Президент США Дональд Трамп приказал проверить американские запасы оружия, но не говорил заморозить их поставки, говорят собеседники.

Мониторинг Пентагона показал, что запасы критически важных боеприпасов были ниже необходимого уровня уже несколько лет. Такая тенденция прослеживается после решения администрации экс-президента Джо Байдена начать отправлять военную помощь Украине.

У Трампа начали проверять запасы ракет Patriot и других боеприпасов примерно в феврале 2025 года, подчеркивают источники.

Ситуация обострилась после того, как Трамп решил бомбить ядерные объекты Ирана, когда США выпустили около 30 ракет Patriot для перехвата иранских баллистических ракет, выпущенных по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Решение Трампа изменить курс и разрешить отправку части ракет в Украину, по-видимому, принято на фоне растущего разочарования в шагах президента России Владимира Путина.

Представители Белого дома и Пентагона подтвердили, что некоторые поставки возобновятся по указанию Трампа, но не уточнили объемы поставок в Украину.

Напомним, западные аналитики описывали механизмы возможной закупки ракет PAC-3 Patriot. В США таких снарядов изготавливают около 600 в год.

Фокус подробно разбирал, что значит решение США приостановить поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot.