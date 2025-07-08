Операції під загрозою: у США залишилося 25% запасу ракет для ЗРК Patriot, — ЗМІ

У Сполучених Штатів залишилося всього близько 25% ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, необхідних для військових планів Пентагону. Ситуація з озброєнням загострилася на тлі ескалації ірано-ізраїльського конфлікту.

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Останніми місяцями запаси ракет активно витрачалися на Близькому Сході, що викликало стурбованість. Заступник міністра оборони США Стів Файнберг призупинив їхні поставки до України до завершення перевірок, пише газета The Guardian із посиланням на обізнані джерела.

Настільки істотне скорочення важливих боєприпасів може поставити під загрозу потенційні військові операції США. Президент США Дональд Трамп наказав перевірити американські запаси зброї, але не говорив заморозити їхні поставки, кажуть співрозмовники.

Моніторинг Пентагону показав, що запаси критично важливих боєприпасів були нижчими за необхідний рівень уже кілька років. Така тенденція простежується після рішення адміністрації експрезидента Джо Байдена почати відправляти військову допомогу Україні.

У Трампа почали перевіряти запаси ракет Patriot та інших боєприпасів приблизно в лютому 2025 року, підкреслюють джерела.

Ситуація загострилася після того, як Трамп вирішив бомбити ядерні об'єкти Ірану, коли США випустили близько 30 ракет Patriot для перехоплення іранських балістичних ракет, випущених по авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Рішення Трампа змінити курс і дозволити відправлення частини ракет в Україну, мабуть, ухвалено на тлі зростаючого розчарування в кроках президента Росії Володимира Путіна.

Представники Білого дому і Пентагону підтвердили, що деякі поставки відновляться за вказівкою Трампа, але не уточнили обсягів поставок в Україну.

Нагадаємо, західні аналітики описували механізми можливої закупівлі ракет PAC-3 Patriot. У США таких снарядів виготовляють близько 600 на рік.

Фокус докладно розбирав, що означає рішення США призупинити постачання Україні ракет для систем ППО Patriot.