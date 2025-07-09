На $1,3 млрд: США в четыре раза увеличили заказ на ракеты Patriot, – Bloomberg

Американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия Patriot настолько эффективно проявил себя, особенно на войне в Украине, что армия США в четыре раза увеличила объем закупок ракет-перехватчиков.

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Если сначала планировалось закупить 3376 ракет Patriot, то теперь заказ возрос до 13 773 единиц, согласно документам, прилагаемым к бюджетному запросу армии на 2026 финансовый год, который начинается с 1 октября, пишет Bloomberg.

План закупок увеличила группа высокопоставленных армейских чиновников, определяющих требования к вооружению. Группа устанавливает требования, но они не трансформируются автоматически в точные цифры бюджета или краткосрочные контракты.

Законодатели разрабатывают законопроекты о политике и финансировании для Министерства обороны, которые могли бы учитывать эти прогнозы.

Спрос на ракеты Patriot стремительно растет на фоне желания США, а также их союзников и партнеров укрепить противовоздушную и противоракетную оборону. Инженеры тоже не стоят на месте и усовершенствуют этот вид оружия.

В частности, последняя модель — Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), разработанная компанией Lockheed Martin Corp., — способна перехватывать беспилотники, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты. Твердотопливный ракетный двигатель поставляется компанией L3Harris Technologies Inc.

Как работает система Patriot

Украина использовала батареи и ракеты Patriot для того, чтобы закрыть небо над городами во время атак ВС РФ. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году США поставили Украине три батареи Patriot и неопределенное количество перехватчиков.

Бюджетные документы армии показывают, что до 2024 финансового года было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, еще 230 — в 2024 году и 214 — в этом году. Сколько из них получила Украина, не уточняется.

Системы Patriot также использовались на Ближнем Востоке: для оказания помощи Израилю и защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранского ракетного залпа после ударов по иранским ядерным объектам. Тогда США использовали 30 ракет Patriot.

В марте компания Lockheed Martin заявила, что в прошлом году ее "группа PAC-3 значительно увеличила объемы производства и достигла новых рекордных показателей", поставив 500 ракет.

"Это более чем 30-процентный рост производства по сравнению с 2023 годом", — сообщила компания, добавив, что в этом году планирует увеличить производство еще на 20%.

Накануне появилась информация, что у Соединенных Штатов осталось всего около 25% ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, необходимых для военных планов Пентагона. Ситуация с вооружением обострилась на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

Однако уже вскоре Пентагонн опроверг эту информацию, заявив, что оружия достаточно.

Ранее Фокус писал, что Трамп поообещал Украине 10 ракет Patriot и еще рассматривает возмодность передать один зенитно-ракетный комплекс.