IRIS-T против атак РФ: на что Украине хватит 2 тысячи ракет и улучшится ли ситуация с "Шахедами"

Украина запросила у Берлина технику для усиления ПВО — от установок IRIS-T до глушилок дронов. Это один из самых масштабных запросов Киева, часть которого уже реализуют. Но изменят ли тысячи ракет ситуацию в небе — и насколько эффективна IRIS-T против "Шахедов" — выяснял Фокус.

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По данным немецкого таблоида Bild, Украина направила недавно в Берлин запрос на широкий спектр вооружения и техники.

В перечень входят, в том числе, 4 системы IRIS-T SLM и 1 500 малодальних и 500 среднедальних ракет к IRIS-T. А также 1 000 систем глушения GPS для противодействия дронам и 200 наземных радиолокационных комплексов наблюдения.

Представители инициативы German Aid to Ukraine убеждены, что запрос на системы IRIS-T уже осуществляется: в мае подписали контракт с "Diehl Defence" на 4 установки за 2,2 млрд евро в рамках пакета на 5 млрд евро.

Поставки ракет действительно значительны: если в феврале этого года Украина получила всего 658 ракет, то нынешняя партия значительно превышает этот объем — более чем в три раза по одному контракту.

4 IRIS-T для Украины: насколько хватит 2 тысячи ракет

По словам военного эксперта Павла Нарожного, система противовоздушной обороны IRIS-T, является одной из самых эффективных в мире, с уровнем уничтожения целей близким к 100%. Система способна уничтожать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, а в отдельных случаях — дроны и КАБы. Однако ее главный недостаток — неспособность перехватывать баллистические ракеты, а также высокая стоимость ракет, что делает их использование против дешевых дронов экономически невыгодным.

IRIS-T SLS/SLM предназначена прежде всего для борьбы с крылатыми ракетами. В исключительных ситуациях, когда дрон "Шахед" угрожает ценному объекту, система может быть применена, но для массового уничтожения дронов нужны более дешевые альтернативы. Нарожный отмечает, что поставка около 2 тысяч ракет IRIS-T может нивелировать значительную часть российских крылатых ракет.

"В исключительных ситуациях, когда осуществляется нападение на очень полезный объект, на который летит этот "Шахед", IRIS-T может даже и ударные дроны сбивать. Две тысячи ракет — это примерное количество крылатых ракет, которое производит Россия за год. Прежде всего эта система очень нужна нам для защиты украинских городов", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Нарожного, в контексте наращивания Россией производства ракет и дронов, IRIS-T становится критически важной для защиты украинских городов. Она может работать в синергии с другими системами ПВО, создавая многослойную оборону. Однако экономическая целесообразность и технические ограничения требуют рационального использования системы.

Почему IRIS-T не подойдут для борьбы против "Шахедов"

Военный эксперт Олег Жданов предостерегает от использования IRIS-T против дронов, потому что российская армия вместе с боевыми дронами запускает большое количество обманок. Два-три таких налета могут исчерпать арсенал, поэтому IRIS-T применяют преимущественно против крылатых ракет.

Эксперт подчеркивает, что для полноценного раскрытия потенциала IRIS-T ее следует интегрировать в многоуровневую систему противовоздушной обороны — в связке с менее дорогими средствами уничтожения беспилотников. Кроме этого, нужно готовить операторов, совершенствовать координацию между подразделениями ПВО и минимизировать риски утечки информации о размещении и характеристиках систем.

Несмотря на это, IRIS-T уже зарекомендовала себя как одна из самых эффективных систем, способных поражать цели на средних дистанциях. Жданов сравнивает ее эффект в боевых условиях с американскими HIMARS, которые тоже стали "живой рекламой" для западной оборонной промышленности. IRIS-T — это пример того, как современная технология может реально изменить правила игры на поле боя, если она используется правильно и системно.

Напомним, Британская газета Financial Times ранее выяснила, что в Киеве вывели сотни миллионов долларов, которые партнеры выделяли на оружие и военную технику.

Также Фокус писал, что России удалось существенно нарастить количество ударных дронов, а также модернизировать их, сделав подавление и перехват средствами ПВО все более сложным. Поэтому Украина срочно нуждается в массовом развертывании дронов-перехватчиков VTOL, способных физически уничтожать вражеские БПЛА в воздухе.