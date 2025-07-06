Новые системы ПВО IRIS-T и 2000 ракет: СМИ узнали "тайный запрос" от ВСУ для Германии

Германия получила от Украины запрос на поставку военной техники на миллиарды евро. Берлин старался "держать Россию в неведении" по отправкам вооружений, но в этот раз тайну узнали.

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В списке имеются системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, инженерная бронетехника и средства РЭБ для ВСУ. Об этом сообщили источники немецкого таблоида Bild.

Новое правительство Германии под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца ограничило публикацию данных о новых поставках оружия Киеву.

Официально это объясняется тем, что нужно "держать Россию в неведении". Но критики утверждают, что власти таким образом избегают необходимости оправдывать отсутствие или задержку поставок перед общественностью, указывает издание.

Источники Bild среди военных и политиков подтвердили существование списка запросов, который разделен на три категории: средства ПВО и боеприпасы к ним, бронетехника и радиоэлектронная борьба.

Собеседники перечислили следующие позиции, запрашиваемые Киевом:

четыре системы ПВО IRIS-T SLM;

1500 ракет малой дальности и 500 ракет средней дальности для IRIS-T;

200 000 снарядов калибра 40 мм для зенитных САУ "Гепард";

1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);

200 гусеничных бронемашин;

30 инженерных машин разминирования;

20-30 инженерных машин WiSENT;

200 внедорожников для перевозки спецназа;

1000 систем глушения GPS для противодействия БПЛА;

200 наземных радиолокаторов наблюдения.

Оружие из Германии для Украины: как отреагирует Берлин на запрос Киева?

В настоящее время неясно, как Берлин отреагирует на требования Украины. Известно, что немецкий бюджет помощи Украине в 2025 году увеличили с 7,1 до 8,3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом.

"Возможно, что министерство обороны под начальством Бориса Писториуса получило финансовую свободу для выполнения части пожеланий Украины", — предположили авторы материала.

Аналитики инициативы German Aid to Ukraine (GAU), отслеживающие помощь Берлина для Украины, считают, что запрос систем ПВО IRIS-T уже удовлетворен.

В конце мая Украина и немецкая компания Diehl Defence подписали контракт на поставку четырех систем IRIS-T SLM ценой 2,2 млрд евро в рамках последнего пакета военной помощи правительства Германии на 5 млрд евро.

Масштабы поставок ракет потрясают: если в феврале 2025 года Киев получил только 658 ракет для IRIS-T, тор сейчас речь идет о поставках более чем в три раза, чем было поставлено до сих пор в течение трех лет войны по одному контракту, заметили аналитики.

В середине апреля Германия обещала предоставить ВСУ 100 наземных радаров наблюдения. Писториус на одном из заседаний сообщил о планах передать Украине до 1100 радаров.

Напомним, в Бельгии пропалестинские активисты-вандалы повредили военную технику, которая предназначалась для Украины.

Британская газета Financial Times ранее выяснила, что в Киеве вывели сотни миллионов долларов, которые партнеры выделяли на оружие и военную технику.