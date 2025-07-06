Нові системи ППО IRIS-T і 2000 ракет: ЗМІ дізналися "таємний запит" від ЗСУ для Німеччини

Німеччина отримала від України запит на постачання військової техніки на мільярди євро. Берлін намагався "тримати Росію в невіданні" щодо відправлення озброєнь, але цього разу таємницю дізналися.

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У списку є системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них, інженерна бронетехніка та засоби РЕБ для ЗСУ. Про це повідомили джерела німецького таблоїда Bild.

Новий уряд Німеччини під керівництвом канцлера ФРН Фрідріха Мерца обмежив публікацію даних про нові поставки зброї Києву.

Офіційно це пояснюється тим, що потрібно "тримати Росію в невіданні". Але критики стверджують, що влада в такий спосіб уникає необхідності виправдовувати відсутність або затримку поставок перед громадськістю, вказує видання.

Джерела Bild серед військових і політиків підтвердили існування списку запитів, який поділено на три категорії: засоби ППО і боєприпаси до них, бронетехніка та радіоелектронна боротьба.

Співрозмовники перерахували такі позиції, які запросив Київ:

чотири системи ППО IRIS-T SLM;

1500 ракет малої дальності і 500 ракет середньої дальності для IRIS-T;

200 000 снарядів калібру 40 мм для зенітних САУ "Гепард";

1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);

200 гусеничних бронемашин;

30 інженерних машин розмінування;

20-30 інженерних машин WiSENT;

200 позашляховиків для перевезення спецназу;

1000 систем глушіння GPS для протидії БПЛА;

200 наземних радіолокаторів спостереження.

Зброя з Німеччини для України: як відреагує Берлін на запит Києва?

Наразі неясно, як Берлін відреагує на вимоги України. Відомо, що німецький бюджет допомоги Україні у 2025 році збільшили з 7,1 до 8,3 мільярда євро порівняно з попереднім роком.

"Можливо, що міністерство оборони під керівництвом Бориса Пісторіуса отримало фінансову свободу для виконання частини побажань України", — припустили автори матеріалу.

Аналітики ініціативи German Aid to Ukraine (GAU), які відстежують допомогу Берліна для України, вважають, що запит систем ППО IRIS-T уже задоволено.

Наприкінці травня Україна і німецька компанія Diehl Defence підписали контракт на поставку чотирьох систем IRIS-T SLM ціною 2,2 млрд євро в рамках останнього пакета військової допомоги уряду Німеччини на 5 млрд євро.

Масштаби поставок ракет вражають: якщо в лютому 2025 року Київ отримав лише 658 ракет для IRIS-T, то зараз ідеться про поставки більш ніж утричі більші, ніж було поставлено досі впродовж трьох років війни за одним контрактом, зазначили аналітики.

У середині квітня Німеччина обіцяла надати ЗСУ 100 наземних радарів спостереження. Пісторіус на одному із засідань повідомив про плани передати Україні до 1100 радарів.

Нагадаємо, у Бельгії пропалестинські активісти-вандали пошкодили військову техніку, яка призначалася для України.

Британська газета Financial Times раніше з'ясувала, що в Києві вивели сотні мільйонів доларів, які партнери виділяли на зброю і військову техніку.