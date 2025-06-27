Молотками і фарбою: у Бельгії активісти пошкодили бронетехніку для України на понад €1 млн (фото, відео)

Пропалестинські активісти проникли до філії ізраїльського виробника зброї Elbit Systems у місті Турне. Вандали не вникли в ситуацію і пошкодили техніку для України.

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Близько 100 активістів у масках увійшли на територію OIP, філії ізраїльського виробника зброї Elbit Systems. Про те, що трапилося, повідомило місцеве видання BrusselsSignal.

Активісти проводили скоординовані акції проти двох оборонних компаній: OIP у Турне та Syensqo в іншому місті Харене. Вони звинувачували виробників зброї в допомозі ізраїльським військовим операціям у Секторі Гази.

Глава бельгійської філії Elbit Systems Фредді Верслуйс стверджує, що група розгромила офісні приміщення, інфраструктуру і пошкодила танки для ЗСУ.

"Вони прихопили із собою шліфувальні круги та молотки. Видно, що це була добре підготовлена акція", — пояснив він.

Натовп трощив столи та комп'ютери. Далі активісти пішли до майстерень і сильно пошкодили кілька транспортних засобів. У них були балончики з фарбою та молотки.

Інцидент призвів до того, що OIP затримає щонайменше на місяць постачання необхідної техніки в Україну. Верслуйс оцінює фінансові збитки майже в 1 мільйон євро, компанія подала офіційну скаргу.

Більшість протестувальників були жінками

Також він припускає, що більшість протестувальників, очевидно, були жінками. З огляду на відеозаписи зрозуміло, що чоловіки не будуть таким чином тримати молотки, додав він.

Основна робота компанії OIP у Бельгії націлена на постачання України. Підприємство веде технічне обслуговування, ремонт і модернізацію військової техніки. Після початку повномасштабної війни з РФ компанія поставила ЗСУ близько 260 одиниць бронетехніки.

Один із протестувальників назвав Elbit Systems "промисловим важелем геноциду в Газі". Верслуйс же каже, що компанія не виробляє техніку для Ізраїлю понад 20 років.

Атака на оборонну компанію Syensqo в Харені

Інша хвиля атак протестувальників була спрямована на компанію Syensqo в Харені. Підприємство виробляє хімікати і матеріали для дронів. Активісти вважають, що ці компоненти містяться в ізраїльських безпілотниках Hermes.

Демонстранти в білих костюмах заблокували всі входи в будівлю компанії, прикували себе ланцюгами до воріт і об'єктів і намалювали фарбою гасла "Зупиніть геноцид" і "Europe Complice" (спільник Європи) на фасаді будівлі.

Активісти хочуть викрити щонайменше 10 компаній з Ізраїлю

Палестинські прапори вони розвісили на паркани.

Активісти заявили, що мета їхніх перформансів — викрити щонайменше 10 компаній ізраїльського збройового сектору в Бельгії: OIP-Elbit, Safran, Thales, BMT Aerospace, Sabca, Caterpillar, Challenge Handling, Maersk, Scioteq і Syensqo.

Поліція відреагувала силою: у Харені їм довелося задіяти вертольоти, собак і водомет. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен засудив протест у соціальних мережах, назвавши активістів "вкрай лівим ополченням", і наголосив на ключовій ролі OIP у постачанні Україні.

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