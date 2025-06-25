Bradley і CV9040C у руках росіян: як солдати ЗС РФ готуються на західних БМП (відео)

Російські морські піхотинці й десантники почали заняття на трофейних бойових машинах піхоти M2A2 Bradley і CV9040C, захоплених під час боїв в Україні. Примітно, що противник високо оцінив західну техніку, зазначивши переваги перед російськими аналогами.

Related video

Від початку повномасштабного вторгнення обидві сторони конфлікту активно вводять до ладу трофеї супротивника, однак західна техніка тривалий час слугувала Росії радше об'єктом випробувань і пропагандистських виставок. Ситуація змінилася після захоплення росіянами кількох американських M2A2 ODS-SA Bradley. Про це пише польське видання Defence24.

Одну з машин Bradley поставили на баланс 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, де екіпаж відпрацював штурм укріплених позицій і доставку боєприпасів на навчальному полігоні. Крім того, у розпорядженні 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РФ опинилася шведська CV9040C. Машину евакуювали з районів бойових дій після артилерійського ураження — пошкоджені акумулятори замінили вже в тилу.

Видання зазначає, що використання росіянами Bradley і CV9040C переслідує два завдання. Перше — вивчити сильні та слабкі сторони західних платформ, що дає змогу покращувати тактику боротьби з ними. Друге — заповнити втрати бронетехніки за рахунок придатних до ремонту трофеїв.

Росіяни, імовірно, захопили щонайменше кілька БМП M2A2 Bradley, а також одну CV90; частина машин була знищена або залишилася на полі бою. Експерти не виключають, що з просуванням російських військ кількість західних БМП у строю може зрости.

M2A2 ODS-SA Bradley і CV9040C: характеристики техніки

Бойова машина піхоти M2A2 ODS-SA Bradley є більш просунутою версією БМП Bradley. Машина відрізняється глибокою "цифровізацією" управління вогнем і можливостями інтеграції в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи. Крім того, ця БМП має вдосконалений захист даху з використанням титану.

Вага: 34 250 кг

Габарити: довжина 6,5 м; ширина 3,2 м; висота ~3,3 м

Екіпаж: до 10 осіб, включно з десантом

Двигун: Cummins VTA-903T, 600 к.с.

Максимальна швидкість: 61 км/год

Запас ходу: до 400 км

Озброєння: 25 мм гармата Bushmaster M242 (900 снарядів); 7,62 мм кулемет M240C (2 340 набоїв); ПТУР TOW-2 (7 ракет) з дальністю до 4,5 км.

Бойова машина піхоти CV9040C (Strf 9040C) — це найзахищеніша та наймодернізованіша версія шведських БМП сімейства CV90, призначена для міжнародних операцій. Порівняно з попередніми модифікаціями, вона отримала посилений броньовий пакет AMAP, що забезпечує захист від 30-мм бронебійних снарядів і мін з нижньої частини корпусу, а також лазерні фільтри на перископах і тропічний кондиціонер.

Вага: 27 600 кг (≈28 т)

Габарити: довжина 7,0 м; ширина 3,4 м; висота 2,7 м

Екіпаж: до 6 осіб, включно з десантом

Двигун: Scania DSI 14 V8 дизель, ≈550 к. с. + Perkins X-300-5 трансмісія

Максимальна швидкість: 70 км/год

Запас ходу: 320 км по бездоріжжю, до 900 км по шосе

Озброєння: 40 мм гармата Bofors L/70Bc (234 постріли); 7,62 мм кулемет M/39; 6 димових гранатометів; оснащена системою Barracuda для зниження ІЧ-випромінювання

Нагадаємо, Велика Британія готується в найближчому майбутньому почати виведення з експлуатації до 360 одиниць БМП Warrior. Новина викликала інтерес і обговорення в експертному середовищі щодо можливої передачі бронетехніки Україні.