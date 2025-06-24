У Британії є "зайві" БМП: чи потрапить техніка в Україну (фото)

Велика Британія готується в найближчому майбутньому почати виведення з експлуатації до 360 одиниць БМП Warrior, які перебувають на озброєнні вже понад 40 років. Ця новина викликала інтерес і обговорення в експертному середовищі щодо можливої передачі бронетехніки Україні.

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"Бойові машини піхоти (БМП) Warrior є ключовими платформами для британської армії у виконанні оборонних зобов'язань. Хоча невелику кількість машин планують вивести з експлуатації, їх відіб'ють з урахуванням їхньої справності та придатності для виконання поставлених завдань", — заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

Однак британці не розглядають можливість передання Україні бойових машин, що списуються, незважаючи на громадську ініціативу і підготовку британської армії до їхнього зняття з озброєння. За словами Полларда, без істотних інвестицій Лондон навряд чи зможе надати Києву належну кількість Warrior.

"Надання невеликої кількості машин тільки збільшить різноманітність парку бронетехніки України, що призведе до збільшення навантаження на логістику і навчання", — зазначив чиновник.

Ба більше, з огляду на тривалий термін експлуатації Warrior, їхня передача потребуватиме вкладень у модернізацію або відновлення, що ставить під сумнів доцільність таких витрат з погляду співвідношення "вартість/ефективність".

Коментуючи новину, аналітики Defense Express вказують, що аргументи британської сторони мають під собою технічні підстави. Стан БМП Warrior і вік машин справді можуть призвести до зниження їхньої ефективності в умовах високоінтенсивної війни, а їхня інтеграція до українських механізованих частин потребуватиме адаптації до нових стандартів і додаткової логістичної підтримки.

Проте громадська ініціатива щодо передачі цих машин продовжує набирати обертів. На початку червня петиція на підтримку передачі Україні списаних Warrior зібрала 14 тисяч із необхідних 100 тисяч підписів. Це відбувається на тлі дефіциту важкої бронетехніки у Сил оборони України та уповільнення західних поставок у цьому сегменті.

Коротко про БМП Warrior

Британська БМП Warrior (FV510 Warrior Infantry Section Vehicle) була розроблена в 1980-х роках компанією GKN Defence (нині BAE Systems) і надійшла на озброєння армії Великої Британії в 1987 році. Її створювали як платформу, що забезпечує високу мобільність, захист і вогневу підтримку для мотопіхотних підрозділів на полі бою.

Фото: Міноборони Великобританії

Машину активно використовували в операціях в Іраку та Афганістані, де вона зарекомендувала себе як надійна і живуча платформа. У процесі експлуатації машину неодноразово модернізували, зокрема шляхом посилення захисту та оновлення систем зв'язку.

Основні характеристики

Екіпаж: 3 людини (командир, водій, навідник) + 7 десантників

Бронювання: алюмінієвий корпус із модульним захистом від стрілецької зброї та осколків, можливість встановлення додаткового бронезахисту

Озброєння: 30-мм автоматична гармата L21A1 Rarden, 7,62-мм спарений кулемет; у пізніших модифікаціях — можливість встановлення ПТРК

Двигун: дизельний Perkins V-8 потужністю 550 к.с.

Максимальна швидкість: до 75 км/год на шосе

Запас ходу: близько 600 км

Нагадаємо, наприкінці травня на виставці в Мінську російські зброярі представили одну зі своїх ключових розробок — гусеничну бойову машину піхоти нового покоління "Курганец-25".