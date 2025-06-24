У Британии есть "лишние" БМП: попадет ли техника в Украину (фото)

Великобритания готовится в ближайшем будущем начать вывод из эксплуатации до 360 единиц БМП Warrior, которые состоят на вооружении уже более 40 лет. Эта новость вызвала интерес и обсуждение в экспертной среде относительно возможной передачи бронетехники Украине.

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«Боевые машины пехоты (БМП) Warrior являются ключевыми платформами для британской армии в выполнении оборонных обязательств. Хотя небольшое количество машин планируется вывести из эксплуатации, они будут отобраны с учетом их исправности и пригодности для выполнения поставленных задач”, — заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард.

Однако британцы не рассматривают возможность передачи Украине списываемых боевых машин, несмотря на общественную инициативу и подготовку британской армии к их снятию с вооружения. По словам Полларда, без существенных инвестиций Лондон вряд ли сможет предоставить Киеву должное количество Warrior.

“Предоставление небольшого количества машин только увеличит разнообразие парка бронетехники Украины, что приведет к увеличению нагрузки на логистику и обучение”, — отметил чиновник.

Более того, учитывая длительный срок эксплуатации Warrior, их передача потребует вложений в модернизацию или восстановление, что ставит под сомнение целесообразность таких затрат с точки зрения соотношения "стоимость/эффективность”.

Комментируя новость аналитики Defense Express указывают, что аргументы британской стороны имеют под собой технические основания. Состояние БМП Warrior и возраст машин действительно могут привести к снижению их эффективности в условиях высокоинтенсивной войны, а их интеграция в украинские механизированные части потребует адаптации к новым стандартам и дополнительной логистической поддержки.

Тем не менее общественная инициатива по передаче этих машин продолжает набирать обороты. В начале июня петиция в поддержку передачи Украине списанных Warrior собрала 14 тысяч из необходимых 100 тысяч подписей. Это происходит на фоне дефицита тяжелой бронетехники у Сил обороны Украины и замедления западных поставок в этом сегменте.

Кратко о БМП Warrior

Британская БМП Warrior (FV510 Warrior Infantry Section Vehicle) была разработана в 1980-х годах компанией GKN Defence (ныне BAE Systems) и поступила на вооружение армии Великобритании в 1987 году. Она создавалась как платформа, обеспечивающая высокую мобильность, защиту и огневую поддержку для мотопехотных подразделений на поле боя.

Фото: Минобороны Великобритании

Машина активно использовалась в операциях в Ираке и Афганистане, где зарекомендовала себя как надежная и живучая платформа. В процессе эксплуатации машина неоднократно модернизировалась, в том числе за счет усиления защиты и обновления систем связи.

Основные характеристики

Экипаж: 3 человека (командир, водитель, наводчик) + 7 десантников

Бронирование: алюминиевый корпус с модульной защитой от стрелкового оружия и осколков, возможность установки дополнительной бронезащиты

Вооружение: 30-мм автоматическая пушка L21A1 Rarden, 7,62-мм спаренный пулемёт; в более поздних модификациях — возможность установки ПТРК

Двигатель: дизельный Perkins V-8 мощностью 550 л.с.

Максимальная скорость: до 75 км/ч на шоссе

Запас хода: около 600 км

Напомним, в конце мая на выставке в Минске российские оружейники представили одну из своих ключевых разработок — гусеничную боевую машину пехоты нового поколения «Курганец-25».