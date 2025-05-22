В РФ испытали новейшую БПМ "Курганец-25": чем особенна бронемашина (фото)

На международной выставке вооружений MILEX 2025 в Минске Россия продемонстрировала одну из своих ключевых разработок — гусеничную боевую машину пехоты нового поколения «Курганец-25». Предварительные испытания машины близки к завершению, при этом большинство требований Минобороны РФ якобы уже выполнены.

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Об этом 22 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Платформа разработана АО «Курганмашзавод» и является принципиально новым подходом к проектированию БМП в РФ. В отличие от БМП-1 и БМП-2, машина получила увеличенные габариты, модульную броню, усиленную защиту днища и полностью цифровой комплекс управления боем.

«Курганец-25» способен развивать скорость до 80 км/ч по шоссе и до 10 км/ч на воде благодаря гидродвигателям. Перед входом в воду активируется система герметизации с подъемным волноотбойником.

Основным вооружением служит дистанционно управляемый боевой модуль «Бумеранг-БМ», в который входят:

30-мм автоматическая пушка 2А42;

спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ;

4 ПТРК «Корнет-ЭМ» с дальностью до 5,5 км с режимом fire-and-forget.

Огонь ведется в автоматическом режиме с возможностью сопровождения целей и стрельбы залпом по активным системам защиты. Управление оружием возможно как с места наводчика, так и с поста командира.

БМП "Курганец-25". Основные компоненты Фото: topwar.ru

Бронемашина использует модульную броню и, по данным разработчиков, может оснащаться динамической защитой и системой активной защиты «Афганит». Комплекс включает лазерные датчики, средства постановки помех и пусковые устройства вокруг башни.

Обозреватели отмечают, что хотя эффективность «Афганита» в условиях реального боя не подтверждена, его установка отражает стремление к повышению боевой живучести платформы.

БМП также оборудована камерами кругового обзора, тепловизорами, лазерными дальномерами, а также инерциальной и спутниковой навигацией. Цифровая система управления огнем позволяет вести прицельный огонь на ходу и обеспечивает полуавтоматическое наведение.

По заявлениям представителей оборонной отрасли, испытания охватывают огневые и ходовые характеристики, устойчивость к поражениям, а также поведение машины в различных климатических условиях. Однако в открытом доступе отсутствуют подробные технические данные или реальные боевые отчеты, что не позволяет в полной мере оценить боевую эффективность платформы.

Российская БМП "Курганец-25" в ходе испытаний Фото: topwar.ru

Предполагается, что в будущем «Курганец-25» займет место в единой модульной триаде российских ББМ наряду с колесной платформой «Бумеранг» и тяжелой БМП на базе «Арматы».

Основные характеристики «Курганец-25»

Длина: 7,2 м

Ширина: 3,2 м

Высота: 2,3 м

Масса: ~25 т

Двигатель: дизель мощностью 800–850 л.с.

Максимальная скорость по шоссе: 80 км/ч

Скорость на воде: до 10 км/ч

Экипаж: 3 + 6 десантников

Напомним, некоторые российские блогеры подвергли жесткой критике применяемой Вооруженными силами РФ бронетехники в войне против Украины. В частности, негативные отзывы были в адрес БТР-80 и БМП-1/2, созданными еще в советскую эпоху. Отмечалось, что в условиях современного боя эти машины превращаются в «гроб для личного состава».