В РФ испытали новейшую БПМ "Курганец-25": чем особенна бронемашина (фото)
На международной выставке вооружений MILEX 2025 в Минске Россия продемонстрировала одну из своих ключевых разработок — гусеничную боевую машину пехоты нового поколения «Курганец-25». Предварительные испытания машины близки к завершению, при этом большинство требований Минобороны РФ якобы уже выполнены.
Об этом 22 мая сообщили обозреватели Army Recognition.
Платформа разработана АО «Курганмашзавод» и является принципиально новым подходом к проектированию БМП в РФ. В отличие от БМП-1 и БМП-2, машина получила увеличенные габариты, модульную броню, усиленную защиту днища и полностью цифровой комплекс управления боем.
«Курганец-25» способен развивать скорость до 80 км/ч по шоссе и до 10 км/ч на воде благодаря гидродвигателям. Перед входом в воду активируется система герметизации с подъемным волноотбойником.
Основным вооружением служит дистанционно управляемый боевой модуль «Бумеранг-БМ», в который входят:
- 30-мм автоматическая пушка 2А42;
- спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ;
- 4 ПТРК «Корнет-ЭМ» с дальностью до 5,5 км с режимом fire-and-forget.
Огонь ведется в автоматическом режиме с возможностью сопровождения целей и стрельбы залпом по активным системам защиты. Управление оружием возможно как с места наводчика, так и с поста командира.
Бронемашина использует модульную броню и, по данным разработчиков, может оснащаться динамической защитой и системой активной защиты «Афганит». Комплекс включает лазерные датчики, средства постановки помех и пусковые устройства вокруг башни.
Обозреватели отмечают, что хотя эффективность «Афганита» в условиях реального боя не подтверждена, его установка отражает стремление к повышению боевой живучести платформы.
БМП также оборудована камерами кругового обзора, тепловизорами, лазерными дальномерами, а также инерциальной и спутниковой навигацией. Цифровая система управления огнем позволяет вести прицельный огонь на ходу и обеспечивает полуавтоматическое наведение.
По заявлениям представителей оборонной отрасли, испытания охватывают огневые и ходовые характеристики, устойчивость к поражениям, а также поведение машины в различных климатических условиях. Однако в открытом доступе отсутствуют подробные технические данные или реальные боевые отчеты, что не позволяет в полной мере оценить боевую эффективность платформы.
Предполагается, что в будущем «Курганец-25» займет место в единой модульной триаде российских ББМ наряду с колесной платформой «Бумеранг» и тяжелой БМП на базе «Арматы».
Основные характеристики «Курганец-25»
- Длина: 7,2 м
- Ширина: 3,2 м
- Высота: 2,3 м
- Масса: ~25 т
- Двигатель: дизель мощностью 800–850 л.с.
- Максимальная скорость по шоссе: 80 км/ч
- Скорость на воде: до 10 км/ч
- Экипаж: 3 + 6 десантников
Напомним, некоторые российские блогеры подвергли жесткой критике применяемой Вооруженными силами РФ бронетехники в войне против Украины. В частности, негативные отзывы были в адрес БТР-80 и БМП-1/2, созданными еще в советскую эпоху. Отмечалось, что в условиях современного боя эти машины превращаются в «гроб для личного состава».