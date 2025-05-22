У РФ випробували новітню БПМ "Курганец-25": чим особлива бронемашина (фото)

На міжнародній виставці озброєнь MILEX 2025 у Мінську Росія продемонструвала одну зі своїх ключових розробок — гусеничну бойову машину піхоти нового покоління "Курганец-25". Попередні випробування машини близькі до завершення, водночас більшість вимог Міноборони РФ нібито вже виконано.

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Про це 22 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Платформа розроблена АТ "Курганмашзавод" і є принципово новим підходом до проєктування БМП у РФ. На відміну від БМП-1 і БМП-2, машина отримала збільшені габарити, модульну броню, посилений захист днища і повністю цифровий комплекс управління боєм.

"Курганец-25" здатний розвивати швидкість до 80 км/год по шосе і до 10 км/год на воді завдяки гідродвигунам. Перед входом у воду активується система герметизації з підйомним хвилевідбійником.

Основним озброєнням служить дистанційно керований бойовий модуль "Бумеранг-БМ", до якого входять:

30-мм автоматична гармата 2А42;

спарений 7,62-мм кулемет ПКТ;

4 ПТРК "Корнет-ЕМ" з дальністю до 5,5 км з режимом fire-and-forget.

Вогонь ведеться в автоматичному режимі з можливістю супроводу цілей і стрільби залпом по активних системах захисту. Управління зброєю можливе як з місця навідника, так і з поста командира.

БМП "Курганец-25". Основні компоненти Фото: topwar.ru

Бронемашина використовує модульну броню і, за даними розробників, може оснащуватися динамічним захистом і системою активного захисту "Афганит". Комплекс включає лазерні датчики, засоби постановки перешкод і пускові пристрої навколо башти.

Оглядачі зазначають, що хоча ефективність "афганіту" в умовах реального бою не підтверджена, його встановлення відображає прагнення до підвищення бойової живучості платформи.

БМП також обладнана камерами кругового огляду, тепловізорами, лазерними далекомірами, а також інерціальною і супутниковою навігацією. Цифрова система управління вогнем дає змогу вести прицільний вогонь на ходу і забезпечує напівавтоматичне наведення.

За заявами представників оборонної галузі, випробування охоплюють вогневі та ходові характеристики, стійкість до уражень, а також поведінку машини в різних кліматичних умовах. Однак у відкритому доступі відсутні докладні технічні дані або реальні бойові звіти, що не дає змоги повною мірою оцінити бойову ефективність платформи.

Російська БМП "Курганец-25" під час випробувань Фото: topwar.ru

Передбачається, що в майбутньому "Курганец-25" посяде місце в єдиній модульній тріаді російських ББМ поряд із колісною платформою "Бумеранг" і важкою БМП на базі "армати".

Основні характеристики "Курганец-25"

Довжина: 7,2 м

Ширина: 3,2 м

Висота: 2,3 м

Маса: ~25 т

Двигун: дизель потужністю 800-850 к.с.

Максимальна швидкість по шосе: 80 км/год

Швидкість на воді: до 10 км/год

Екіпаж: 3 + 6 десантників

Нагадаємо, деякі російські блогери піддали жорсткій критиці застосовуваної Збройними силами РФ бронетехніки у війні проти України. Зокрема, негативні відгуки були на адресу БТР-80 і БМП-1/2, створеними ще за радянської епохи. Зазначалося, що в умовах сучасного бою ці машини перетворюються на "труну для особового складу".