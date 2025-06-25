Bradley и CV9040C в руках россиян: как солдаты ВС РФ готовятся на западных БМП (видео)

Российские морские пехотинцы и десантники начали занятия на трофейных боевых машинах пехоты M2A2 Bradley и CV9040C, захваченных в ходе боев в Украине. Примечательно, что противник высоко оценил западную технику, отметив преимущества перед российскими аналогами.

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С начала полномасштабного вторжения обе стороны конфликта активно вводят в строй трофеи противника, однако западная техника долгое время служила России скорее объектом испытаний и пропагандистских выставок. Ситуация изменилась после захвата россиянами нескольких американских M2A2 ODS-SA Bradley. Об этом пишет польское издание Defence24.

Одну из машин Bradley поставили на баланс 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, где экипаж отработал штурм укрепленных позиций и доставку боеприпасов на учебном полигоне. Кроме того, в распоряжении 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ оказалась шведская CV9040C. Машину эвакуировали из районов боевых действий после артиллерийского поражения — поврежденные аккумуляторы заменили уже в тылу.

Издание отмечает, что использование россиянами Bradley и CV9040C преследует две задачи. Первая — изучить сильные и слабые стороны западных платформ, что позволяет улучшать тактику борьбы с ними. Вторая — восполнить потери бронетехники за счет пригодных к ремонту трофеев.

Россияне, предположительно, захватили не менее нескольких БМП M2A2 Bradley, а также одну CV90; часть машин была уничтожена или осталась на поле боя. Эксперты не исключают, что с продвижением российских войск количество западных БМП в строю может вырасти.

M2A2 ODS-SA Bradley и CV9040C: характеристики техники

Боевая машина пехоты M2A2 ODS-SA Bradley является более продвинутой версией БМП Bradley. Машина отличается глубокой "цифровизацией" управления огнем и возможностями интеграции в единую информационную сеть бронетанковой группы. Кроме того, данная БМП имеет усовершенствованную защиту крыши с использованием титана.

Вес: 34 250 кг

Габариты: длина 6,5 м; ширина 3,2 м; высота ~3,3 м

Экипаж: до 10 человек, включая десант

Двигатель: Cummins VTA‑903T, 600 л. с.

Максимальная скорость: 61 км/ч

Запас хода: до 400 км

Вооружение: 25 мм орудие Bushmaster M242 (900 снарядов); 7,62 мм пулемет M240C (2 340 патронов); ПТУР TOW‑2 (7 ракет) с дальностью до 4,5 км.

Боевая машина пехоты CV9040C (Strf 9040C) — это самая защищенная и модернизированная версия шведских БМП семейства CV90, предназначенная для международных операций. По сравнению с предыдущими модификациями, она получила усиленный броневой пакет AMAP, обеспечивающий защиту от 30‑мм бронебойных снарядов и мин с нижней части корпуса, а также ла­зерные фильтры на перископах и тропический кондиционер.

Вес: 27 600 кг (≈28 т)

Габариты: длина 7,0 м; ширина 3,4 м; высота 2,7 м

Экипаж: до 6 человек, включая десант

Двигатель: Scania DSI 14 V8 дизель, ≈550 л. с. + Perkins X‑300‑5 трансмиссия

Максимальная скорость: 70 км/ч

Запас хода: 320 км по бездорожью, до 900 км по шоссе

Вооружение: 40 мм пушка Bofors L/70Bc (234 выстрела); 7,62 мм пулемёт M/39; 6 дымовых гранатомётов; оснащена системой Barracuda для снижения ИК‑излучения

Напомним, Великобритания готовится в ближайшем будущем начать вывод из эксплуатации до 360 единиц БМП Warrior. Новость вызвала интерес и обсуждение в экспертной среде относительно возможной передачи бронетехники Украине.