Відстежує балістику в реальному часі: новий радар успішно пройшов випробування

Компанія Lockheed Martin і Агентство з протиракетної оборони США (MDA) оголосили про успішне випробування радара далекого виявлення (LRDR), здатного відстежувати активну балістичну ракету.

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Під час випробувань радар успішно виявив, відстежив і розпізнав загрозу в складній обстановці, продемонструвавши свою здатність надавати критично важливі дані системам оборони країни, заявили в Lockheed Martin.

За словами віцепрезидента з систем радарів і датчиків Lockheed Martin Ріка Кордаро, LRDR довів, що здатний точно виявляти загрозу на великих відстанях, даючи змогу бійцям швидко отримувати інформацію для ухвалення рішень і реагування.

"Це технічне досягнення значно посилить можливості стримування нашої країни, надаючи ресурс, який змінює правила гри для оборони країни", — наголосив Кордаро.

У MDA додали, що ціль було запущено над північною частиною Тихого океану, вона пролетіла понад 2000 кілометрів від південного узбережжя Аляски, де її відстежував LRDR, а також модернізований радар раннього сповіщення (UEWR), розташований на станції сил Клір-Спейс.

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Це було перше льотне випробування радара, що відстежує живу репрезентативну ціль міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Дані з датчиків передавалися в Ground-Based Midcourse Defense (GMD) для підтримки імітованого бою.

"LRDR надасть USNORTHCOM і Космічним силам США можливість точно відстежувати загрози балістичних ракет, а також інші космічні об'єкти, розширюючи наші можливості щодо стримування супротивників і зміцнюючи нашу внутрішню протиракетну оборону", — заявив директор MDA генерал-лейтенант Гіт Коллінз.

Нагадаємо, інженери з Китаю розробили революційний засіб РЕБ з використанням технології зв'язку 6G, якому не зможуть протистояти нові радари США.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї успішно випробували технологію фотонного радара на основі ШІ, здатну виявляти невеликі БПЛА на відстані кілометрів.