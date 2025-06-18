Придушить винищувачі F-35 за секунди: у Китаї створили першу у світі систему РЕБ із 6G

Інженери з Китаю розробили революційний засіб радіоелектронної боротьби з використанням технології зв'язку 6G, якому не зможуть протистояти нові радари США.

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Система використовує механізм обробки сигналів нового покоління. Про це повідомила китайська газета South China Morning Post, посилаючись на дослідження.

Вважається, що новий радар Northrop Grumman AN/APG-85 для винищувача-невидимки F-35 працює в основному в X-діапазоні з високими частотами до 12 гігагерц, що робить традиційні засоби придушення неефективними. Однак наземна система РЕБ з 6G і фотонним ядром легко охоплює цей високочастотний спектр, тож може перехоплювати ворожі сигнали і генерувати понад 3600 хибних цілей, щоб збивати з пантелику ворожих пілотів.

Крім створення перешкод і придушення радарів, комплекс служить також потужним комунікаційним пристроєм, здатним з високою швидкістю отримувати або передавати величезну кількість даних з поля бою на більш ніж на 300 платформ, використовуючи оптоволокно. За словами китайських вчених — це перша у світі публічно підтверджена система, яка одночасно забезпечує повнодуплексний зв'язок на одній частоті і можливість придушення сигналів, що є великим стрибком вперед у військових застосуваннях 6G.

Згідно зі звітом SCMP, команда отримала близько $10 млн підтримки від китайського уряду, військових і китайських технологічних компаній. Команда прагне допомогти зміцнити лідерство Китаю в галузі 6G і відкрити нову еру військових технологій.

Як з'ясував портал Interesting Engineering, стаття про нову технологію опублікована в науковому журналі Acta Optica Sinica. Автори на чолі з професором Ден Леєм з Хуачжунського університету науки і технологій пишуть, що їхня система демонструє чудові характеристики зберігання, придушення і передачі сигналів у компактній, багатофункціональній архітектурі.

Вона використовує мікрохвильові фотонні системи, змішуючи фотони та електрони, щоб подолати електронні обмеження. На відміну від традиційних систем, орієнтованих на окремі функції, новий пристрій 6G об'єднує зондування, аналіз і передачу з мінімальною потужністю. Він отримав компактний дизайн і оптимізовану архітектуру, щоб об'єднати складні функції, які раніше вимагали великогабаритного обладнання.

Команда розробила фотонне ядро з тривимірною структурою. Воно містить подвійний поляризаційний "IQ-модулятор" для обробки сигналу і глушіння, активну волоконну петлю для точних затриманих хибних цілей та інтелектуальний метод реконструкції несучої для обману радарів. У майбутньому вчені хочуть поліпшити конструкцію, щоб скоротити кількість компонентів і енергоспоживання, підвищивши водночас якість сигналу і можливості обробки.

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