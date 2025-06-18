Подавит истребители F-35 за секунды: в Китае создали первую в мире систему РЭБ c 6G

Инженеры из Китая разработали революционное средство радиоэлектронной борьбы с использованием технологии связи 6G, которому не смогут противостоять новые радары США.

Related video

Система использует механизм обработки сигналов нового поколения. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post, ссылаясь на исследование.

Считается, что новый радар Northrop Grumman AN/APG-85 для истребителя-невидимки F-35 работает в основном в X-диапазоне с высокими частотами до 12 гигагерц, что делает традиционные средства подавления неэффективными. Однако наземная система РЭБ с 6G и фотонным ядром легко охватывает этот высокочастотный спектр, поэтому может перехватывать вражеские сигналы и генерировать более 3600 ложных целей, чтобы сбивать с толку вражеских пилотов.

Помимо создания помех и подавления радаров, комплекс служит также мощным коммуникационным устройством, способным с высокой скоростью получать или передавать огромное количество данных с поля боя на более чем на 300 платформ, используя оптоволокно. По словам китайских ученых — это первая в мире публично подтвержденная система, одновременно обеспечивающая полнодуплексную связь на одной частоте и возможность подавления сигналов, что является крупным скачком вперед в военных применениях 6G.

Согласно отчету SCMP, команда получила около $10 млн поддержки от китайского правительства, военных и китайских технологических компаний. Команда стремится помочь укрепить лидерство Китая в области 6G и открыть новую эру военных технологий.

Как выяснил портал Interesting Engineering, статья о новой технологии опубликована в научном журнале Acta Optica Sinica. Авторы во главе с профессором Дэн Лэем из Хуачжунского университета науки и технологий пишут, что их система демонстрирует превосходные характеристики хранения, подавления и передачи сигналов в компактной, многофункциональной архитектуре.

Она использует микроволновые фотонные системы, смешивая фотоны и электроны, чтобы преодолеть электронные ограничения. В отличие от традиционных систем, ориентированных на отдельные функции, новое устройство 6G объединяет зондирование, анализ и передачу с минимальной мощностью. Оно получило компактный дизайн и оптимизированную архитектуру, чтобы объединить сложные функции, ранее требовавшие крупногабаритного оборудования.

Команда разработала фотонное ядро ​​с трехмерной структурой. Оно включает в себя двойной поляризационный "IQ-модулятор" для обработки сигнала и глушения, активную волоконную петлю для точных задержанных ложных целей и интеллектуальный метод реконструкции несущей для обмана радаров. В будущем ученые хотят улучшить конструкцию, чтобы сократить количество компонентов и энергопотребление, повысив при этом качество сигнала и возможности обработки.

Ранее писали, что в Китае придумали новую технологию плазменного возбуждения воздуха. Она на 88% повышает эффективность БПЛА, летающих на большой высоте.

Недавно в России начали применять китайскую лазерную систему LASS против украинских БПЛА. Отряд спецназа ВС РФ "Кочевник" показал, как оружие прожигает стальной лист.