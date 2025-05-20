Новая технология Китая повышает эффективность БПЛА на 88%: что придумали ученые

Команда ученых из Китайского центра аэродинамических исследований нашла способ сделать высотные беспилотники более эффективными с помощью технологии плазменного возбуждения воздуха.

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Об этом пишет газета South China Morning Post. Согласно исследованию, плазма, генерируемая токами высокого напряжения, может повысить аэродинамическое качество крыла почти на 88%. В издании подчеркнули, что этот показатель напрямую влияет на эффективность полета.

С помощью моделирования в аэродинамической трубе команда под руководством старшего научного сотрудника Чжана Синя обнаружила, что при снижении скорости дрона с 15 до 8 метров в секунду (менее 30 км/ч) коэффициент подъемной силы падает более чем на 60%.

Чтобы решить эту проблему, исследователи установили на крылья БПЛА плазменного генератора. Это устройство потрескивает 16 000 вольт электричества, ионизируя воздух 8 000 раз в секунду, создавая всплески заряженных частиц.

Как объясняют в издании, возбужденная плазма нарушает срыв воздушного потока — явление, при котором движущийся воздух хаотично отрывается от крыльев. Таким образом технология позволяет дронам сохранять значительную подъемную силу даже при очень медленном полете высоко в небе.

Ученые считают, что их наработки помогут увеличить продолжительности полета высотных дронов. В то время как современные военные БПЛА, такие как американский RQ-4 Global Hawk и китайский CH-9, уже могут находиться на высоте более 10 000 метров в течение 40 часов, эксперты по аэродинамике полагают, что улучшенные таким образом аппараты смогут летать еще дольше.

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Команда Чжана заявила, что следующие этапы исследования включают "предложение оптимальных стратегий управления посредством высокочастотных экспериментов" для разработки эффективной, практичной "системы управления с обратной связью" для беспилотников с плазменным покрытием.

"Беспилотники с большой продолжительностью полета незаменимы для военных и гражданских миссий — разведки, наблюдения, оценки последствий стихийных бедствий — и спрос на них продолжает расти", — заключили исследователи.

Напомним, в июне Китай должен испытывать новый дрон-матку Jiutian SS-UAV, что в переводе означает "большая высота", который может переносить на себе большое количество малых дронов.

Также сообщалось, что крупнейший китайский производитель оружия Norinco представил систему ПВО Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников.