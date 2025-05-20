Новая технология Китая повышает эффективность БПЛА на 88%: что придумали ученые
Команда ученых из Китайского центра аэродинамических исследований нашла способ сделать высотные беспилотники более эффективными с помощью технологии плазменного возбуждения воздуха.
Об этом пишет газета South China Morning Post. Согласно исследованию, плазма, генерируемая токами высокого напряжения, может повысить аэродинамическое качество крыла почти на 88%. В издании подчеркнули, что этот показатель напрямую влияет на эффективность полета.
С помощью моделирования в аэродинамической трубе команда под руководством старшего научного сотрудника Чжана Синя обнаружила, что при снижении скорости дрона с 15 до 8 метров в секунду (менее 30 км/ч) коэффициент подъемной силы падает более чем на 60%.
Чтобы решить эту проблему, исследователи установили на крылья БПЛА плазменного генератора. Это устройство потрескивает 16 000 вольт электричества, ионизируя воздух 8 000 раз в секунду, создавая всплески заряженных частиц.
Как объясняют в издании, возбужденная плазма нарушает срыв воздушного потока — явление, при котором движущийся воздух хаотично отрывается от крыльев. Таким образом технология позволяет дронам сохранять значительную подъемную силу даже при очень медленном полете высоко в небе.
Ученые считают, что их наработки помогут увеличить продолжительности полета высотных дронов. В то время как современные военные БПЛА, такие как американский RQ-4 Global Hawk и китайский CH-9, уже могут находиться на высоте более 10 000 метров в течение 40 часов, эксперты по аэродинамике полагают, что улучшенные таким образом аппараты смогут летать еще дольше.Важно
Команда Чжана заявила, что следующие этапы исследования включают "предложение оптимальных стратегий управления посредством высокочастотных экспериментов" для разработки эффективной, практичной "системы управления с обратной связью" для беспилотников с плазменным покрытием.
"Беспилотники с большой продолжительностью полета незаменимы для военных и гражданских миссий — разведки, наблюдения, оценки последствий стихийных бедствий — и спрос на них продолжает расти", — заключили исследователи.
Напомним, в июне Китай должен испытывать новый дрон-матку Jiutian SS-UAV, что в переводе означает "большая высота", который может переносить на себе большое количество малых дронов.
Также сообщалось, что крупнейший китайский производитель оружия Norinco представил систему ПВО Bullet Curtain, способную уничтожать ракеты и рои беспилотников.