В Китае создали дрон-матку Jiutian SS-UAV: в Defence Express объяснили, насколько он опасен

В июне Китай должен испытывать новый дрон-матку Jiutian SS-UAV, что в переводе означает "большая высота", который может переносить на себе большое количество малых дронов.

Related video

О том, насколько опасен этот БПЛА Jiutian и какие характеристики имеет эксперт Defence Express Валери Рябой и эфире "Суспільного".

"У многих складывается впечатление, что за этим стоит огромный летательный аппарат, по сравнению с теми же самолетами "Руслан", или "Мрия", из которого вылетают "шахеды". В данном случае это БПЛА, который ранее представлялся в Китае. В соответствии с теми же БПЛА, которые имеют США, его размеры не такие впечатляющие, но он достаточно большой и может сравниваться с большими стратегическими аппаратами, которые есть у США, и в качестве одной из их концепции применения. Может доставлять их в какой-то район и с помощью ИИ, чтобы управлять такими стаями дронов", — рассказал Валерий Рябой.

Эксперт отметил, что дрон действительно имеет большие размеры — 6 метров в длину, а его вес составляет 6 тонн и он может преодолевать 7000 километров.

"Но из этого взлетного веса в 6 тонн, и что он может лететь на 7000 км, то большую часть этого веса должно составлять топливо. Вес 6 тонн — это много. Я склоняюсь к тому, что этот дрон может использоваться не как дрон-матка, а как ударный беспилотник, при чем на него могут устанавливаться более действенные средства", — считает эксперт.

Ранее Китай уже демонстрировал этот дрон на выставках с противокорабельной ракетой, которая способна поражать цели на расстоянии в 200 километров. Также были замечены и планирующие бомбы на них, которые могут лететь на расстояние в 130 километров.

"Мы можем видеть существенное продвижение Китая технологически, и это не может учитываться в первую очередь теми с Соединенными Штатами и соседями Китая, которые сейчас обеспокоены тем потенциалом Китая, который сейчас растет", — сказал Валерий Рябой.

Напомним, что ВС РФ запускают по украинцам дроны-камикадзе "Шахед", которые содержат 90-килограммовую боевую часть с комбинированным действием. Боевую часть изготавливают в РФ и в Иране, и это свидетельствует о продолжении тесного сотрудничества Москвы и Тегерана.