У Китаї створили дрон-матку Jiutian SS-UAV: у Defence Express пояснили, наскільки він небезпечний

У червні Китай має випробовувати новий дрон-матку Jiutian SS-UAV, що в перекладі означає "велика висота", який може переносити на собі велику кількість малих дронів .

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Про те, наскільки небезпечний цей БПЛА Jiutian та які характеристики має розповів експерт Defence Express Валері Рябий і ефірі "Суспільного".

"У багатьох складається враження, що за цим стоїть величезний літальний апарат, в порівнянні з тими же літаками "Руслан", чи "Мрія", з якого вилітають "шахеди". В даному випадку це БПЛА, який раніше представлявся в Китаї. Відповідно до тих же БПЛА, які мають США, його розміри не такі вражаючі, але він достатньо великий і може порівнюватися з великими стратегічними апаратами, які є у США, і якості однієї з їх концепції застосування. Може доставляти їх в якийсь район і за допомогою ШІ, щоб керувати такими зграями дронів", — розповів Валерій Рябий.

Експерт зауважив, що дрон дійсно має великі розміри — 6 метрів завдовжки, а його вага складає 6 тонн і він може долати 7000 кілометрів.

"Але з цієї злітної ваги у 6 тонн, і що він може летіти на 7000 км, то більшу частину цієї ваги має складати паливо. Вага 6 тонн — це багато. Я схиляюся до того, що цей дрон може використовуватися не як дрон-матка, а як ударний безпілотник, при чому на нього можуть встановлюватися більш дієві засоби", — вважає експерт.

Раніше Китай вже демонстрував цей дрон на виставках із протикорабельною ракетою, яка здатна вражати цілі на відстані у 200 кілометрів. Також були помічені і плануючі бомби на них, які можуть летіти на відстань у 130 кілометрів.

"Ми можемо бачити суттєве просування Китаю технологічно, і це не може враховуватися в першу чергу тими з Сполученими Штатами і сусідами Китаю, які зараз стурбовані тим потенціалом Китаю, який зараз зростає", — сказав Валерій Рябий.

Нагадаємо, що ЗС РФ запускають по українцях дрони-камікадзе "Шахед", які містять 90-кілограмову бойову частину з комбінованою дією. Бойову частину виготовляють у РФ та в Ірані, і це свідчить про продовження тісної співпраці Москви та Тегерану.